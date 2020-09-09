Incêndio em Santa Teresa atinge área de quatro campos de futebol

O incêndio registrado em uma área de vegetação no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, que assustou os moradores da cidade foi completamente controlado na manhã desta quarta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal atuaram no local durante a noite para monitorar a situação.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, a área atingida chega a quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol. As chamas chegaram bem perto de uma estação de tratamento de água que abastece toda a cidade. No entanto, a operação não foi prejudicada.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de combate ao incêndio começaram por volta das 17h50 desta terça-feira (8). A cena do incêndio alastrando-se pela mata assustou moradores da região, que enviaram imagens para A Gazeta.
Durante toda a noite a área foi monitorada pelas equipes de combate, mas as chamas só foram controladas na manhã desta quarta-feira (9). Segundo os bombeiros, as chamas se concentraram em um local isolado, de difícil acesso, mas a situação foi controlada.
O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre o tamanho da área atingida nesse incêndio e nem o que pode ter provocado as chamas.
SUSTO
Os moradores ficaram assustados com a altura das chamas que foram vistas de vários pontos da cidade. O incêndio foi registrado no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, por volta das 17h50. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver as chamas se alastrando pela mata. Veja o vídeo:
Embora as chamas tenham se aproximado de residências, o Corpo de Bombeiros de Aracruz informou nesta terça-feira (8) que por volta das 21 horas os focos estavam apenas no topo de um morro da região, longe das casas, de forma controlada. O local onde o incêndio aconteceu fica próximo do cemitério do bairro.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta