Incêndio em Santa Teresa atinge área de quatro campos de futebol

O incêndio foi controlado na manhã desta quarta-feira (9) e atingiu cerca de 4 campos de futebol Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, a área atingida chega a quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol. As chamas chegaram bem perto de uma estação de tratamento de água que abastece toda a cidade. No entanto, a operação não foi prejudicada.

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de combate ao incêndio começaram por volta das 17h50 desta terça-feira (8). A cena do incêndio alastrando-se pela mata assustou moradores da região, que enviaram imagens para A Gazeta.

Incêndio em vegetação assusta moradores de Vila Nova, em Santa Teresa Crédito: Marcelo Pita

Durante toda a noite a área foi monitorada pelas equipes de combate, mas as chamas só foram controladas na manhã desta quarta-feira (9). Segundo os bombeiros, as chamas se concentraram em um local isolado, de difícil acesso, mas a situação foi controlada.

O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre o tamanho da área atingida nesse incêndio e nem o que pode ter provocado as chamas.

SUSTO

Os moradores ficaram assustados com a altura das chamas que foram vistas de vários pontos da cidade. O incêndio foi registrado no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, por volta das 17h50. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver as chamas se alastrando pela mata. Veja o vídeo:

Embora as chamas tenham se aproximado de residências, o Corpo de Bombeiros de Aracruz informou nesta terça-feira (8) que por volta das 21 horas os focos estavam apenas no topo de um morro da região, longe das casas, de forma controlada. O local onde o incêndio aconteceu fica próximo do cemitério do bairro.