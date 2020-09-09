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Controlado nesta quarta

Incêndio em Santa Teresa atinge área de quatro campos de futebol

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas no fim da tarde desta terça (8), mas o incêndio só foi completamente controlado na manhã desta quarta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:48

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:48

Incêndio em Santa Teresa atinge área de 4 campos de futebol
O incêndio foi controlado na manhã desta quarta-feira (9) e atingiu cerca de 4 campos de futebol Crédito: Alessandro Bacheti/TV Gazeta
incêndio registrado em uma área de vegetação no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, que assustou os moradores da cidade foi completamente controlado na manhã desta quarta-feira (9). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal atuaram no local durante a noite para monitorar a situação.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, a área atingida chega a quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol. As chamas chegaram bem perto de uma estação de tratamento de água que abastece toda a cidade. No entanto, a operação não foi prejudicada.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de combate ao incêndio começaram por volta das 17h50 desta terça-feira (8). A cena do incêndio alastrando-se pela mata assustou moradores da região, que enviaram imagens para A Gazeta.
Incêndio em vegetação assusta moradores de Vila Nova, em Santa Teresa
Incêndio em vegetação assusta moradores de Vila Nova, em Santa Teresa Crédito: Marcelo Pita
Durante toda a noite a área foi monitorada pelas equipes de combate, mas as chamas só foram controladas na manhã desta quarta-feira (9). Segundo os bombeiros, as chamas se concentraram em um local isolado, de difícil acesso, mas a situação foi controlada.
O Corpo de Bombeiros não deu detalhes sobre o tamanho da área atingida nesse incêndio e nem o que pode ter provocado as chamas.

SUSTO

Os moradores ficaram assustados com a altura das chamas que foram vistas de vários pontos da cidade. O incêndio foi registrado no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, por volta das 17h50. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver as chamas se alastrando pela mata. Veja o vídeo:
Embora as chamas tenham se aproximado de residências, o Corpo de Bombeiros de Aracruz informou nesta terça-feira (8) que por volta das 21 horas os focos estavam apenas no topo de um morro da região, longe das casas, de forma controlada. O local onde o incêndio aconteceu fica próximo do cemitério do bairro.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta

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