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Veja vídeo: incêndio em vegetação assusta moradores de Santa Teresa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início às 18 horas e chegou a se aproximar de residências e estabelecimentos. Porém, começou a ser controlado, sem registro de vítimas, por volta das 21 horas

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 22:01
Incêndio em vegetação assusta moradores de Vila Nova, em Santa Teresa
Incêndio em vegetação assusta moradores de Vila Nova, em Santa Teresa Crédito: Marcelo Pita
Um incêndio em uma área de vegetação do bairro Vila Nova, em Santa Teresa, Região Serrana do Estado, assustou moradores na noite desta terça-feira (08). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 18 horas e chegou a se aproximar de residências e estabelecimentos comerciais. Porém, começou a ser controlado, sem registro de vítimas, por volta das 21 horas.
A cena do incêndio alastrando-se pela mata assustou moradores da região, que enviaram imagens para A Gazeta. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Aracruz, que confirmou ter enviado apoio para as equipes de Santa Teresa. 
Embora as chamas tenham se aproximado de residências, o Corpo de Bombeiros de Aracruz informou que por volta das 21 horas os focos estavam apenas no topo de um morro da região, longe das casas, de forma controlada. O local onde o incêndio aconteceu fica próximo do cemitério do bairro. 

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