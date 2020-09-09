Veja vídeo: incêndio em vegetação assusta moradores de Santa Teresa

Um incêndio em uma área de vegetação do bairro Vila Nova, em Santa Teresa, Região Serrana do Estado, assustou moradores na noite desta terça-feira (08). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 18 horas e chegou a se aproximar de residências e estabelecimentos comerciais. Porém, começou a ser controlado, sem registro de vítimas, por volta das 21 horas.
A cena do incêndio alastrando-se pela mata assustou moradores da região, que enviaram imagens para A Gazeta. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Aracruz, que confirmou ter enviado apoio para as equipes de Santa Teresa.
Embora as chamas tenham se aproximado de residências, o Corpo de Bombeiros de Aracruz informou que por volta das 21 horas os focos estavam apenas no topo de um morro da região, longe das casas, de forma controlada. O local onde o incêndio aconteceu fica próximo do cemitério do bairro.