Princípio de incêndio atinge depósito de supermercado em Guaçuí

Um princípio de incêndio atingiu o depósito de um supermercado de Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (03). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, ninguém ficou ferido no incidente.
O fogo começou por volta das 22h40. Ao chegar no local, os bombeiros constataram um princípio de incêndio em parte do terraço e no depósito do supermercado. Aparentemente, segundo os militares, o fogo teve início em um fogão utilizado para fazer frituras e se espalhou ao atingir algumas madeiras que estavam no local.
Após apagar as chamas, os militares fizeram o rescaldo do material queimado. As mercadorias do depósito não foram atingidas, apenas embalagens plásticas ficaram danificadas com o calor provocado pelo fogo. O dono do estabelecimento não fez a solicitação de perícia para descobrir as causas do incêndio.