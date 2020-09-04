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Princípio de incêndio atinge depósito de supermercado em Guaçuí

Os bombeiros acreditam que o fogo teve início em um fogão utilizado para fazer frituras e se espalhou após atingir algumas madeiras que estavam no local; ninguém ficou ferido

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 15:41
Bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo no depósito do supermercado Crédito: Corpo de Bombeiros
Um princípio de incêndio atingiu o depósito de um supermercado de Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (03). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, ninguém ficou ferido no incidente.
O fogo começou por volta das 22h40. Ao chegar no local, os bombeiros constataram um princípio de incêndio em parte do terraço e no depósito do supermercado. Aparentemente, segundo os militares, o fogo teve início em um fogão utilizado para fazer frituras e se espalhou ao atingir algumas madeiras que estavam no local.
Após apagar as chamas, os militares fizeram o rescaldo do material queimado. As mercadorias do depósito não foram atingidas, apenas embalagens plásticas ficaram danificadas com o calor provocado pelo fogo. O dono do estabelecimento não fez a solicitação de perícia para descobrir as causas do incêndio.
Incêndio em depósito de supermercado em Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros

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