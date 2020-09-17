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Riscos de incêndio e à saúde

Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para 20 cidades do ES

O ar mais seco pode acarretar riscos de incêndios florestais e à saúde, tornando os moradores mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 11:35
Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo
Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, é uma das cidades Crédito: Divulgação/ PMVA
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para 20 cidades do Espírito Santo. O alerta, válido nesta quinta-feira (17), aponta que a umidade deve variar entre 20% e 30%, o que pode acarretar risco de incêndios florestais e à saúde, tornando os moradores mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias.
Esse risco ainda é considerado baixo, mas o Instituto orienta aos moradores que bebam bastante líquido e que evitem desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.
O alerta abrange principalmente municípios do Sul do Estado, mas também cidades do Rio de Janeiro. Confira os municípios capixabas citados pelo alerta:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui 
  17. Presidente Kennedy
  18. São José do Calçado
  19. Vargem Alta
  20. Venda Nova do Imigrante
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal da umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.
O ar mais seco dificulta a dispersão de gases poluentes e pode provocar o ressecamento das mucosas das vias aéreas, aumentando o risco de se ter crises alérgicas, de asma e infecções virais.

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