Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para 20 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para 20 cidades do Espírito Santo. O alerta, válido nesta quinta-feira (17), aponta que a umidade deve variar entre 20% e 30%, o que pode acarretar risco de incêndios florestais e à saúde, tornando os moradores mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias.
Esse risco ainda é considerado baixo, mas o Instituto orienta aos moradores que bebam bastante líquido e que evitem desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.
O alerta abrange principalmente municípios do Sul do Estado, mas também cidades do Rio de Janeiro. Confira os municípios capixabas citados pelo alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal da umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.
O ar mais seco dificulta a dispersão de gases poluentes e pode provocar o ressecamento das mucosas das vias aéreas, aumentando o risco de se ter crises alérgicas, de asma e infecções virais.