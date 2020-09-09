Incêndio destrói área de mata nativa em Muniz Freire, no Caparaó

De acordo com a polícia, o fogo atingiu diversas espécies da flora nativa, entre elas: embaúbas, canjiquinhas e jacarés. O fato ocorreu na localidade Santa Cruz, zona rural do município de Muniz Freire.

Os militares informaram que a área queimada está entre o limite de propriedades e um assentamento rural. Por conta disso, os militares informaram que todos os proprietários podem concorrer em crime ambiental, quando alguém impede ou dificulta a regeneração natural de florestas, ou demais formas de vegetação, mediante o uso de fogo. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.