Incêndio destrói área de mata nativa em Muniz Freire, no Caparaó

Uma área de 230 mil metros quadrados foi consumida por um incêndio na noite desta terça-feira (08) em Muniz Freire, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Ambiental, os bombeiros não chegaram a ser acionados. A suspeita é de crime ambiental, mas o responsável pelas chamas ainda não foi identificado.
De acordo com a polícia, o fogo atingiu diversas espécies da flora nativa, entre elas: embaúbas, canjiquinhas e jacarés. O fato ocorreu na localidade Santa Cruz, zona rural do município de Muniz Freire.
Os militares informaram que a área queimada está entre o limite de propriedades e um assentamento rural. Por conta disso, os militares informaram que todos os proprietários podem concorrer em crime ambiental, quando alguém impede ou dificulta a regeneração natural de florestas, ou demais formas de vegetação, mediante o uso de fogo. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.
A Polícia Ambiental orienta que o uso do fogo para fins agropecuários depende de autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e deve ser feito mediante técnicas de controle.
Qualquer denúncia de crime ambiental pode ser realizada anonimamente pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia no endereço eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br. Um boletim de ocorrência foi entregue na delegacia de Muniz Freire para apuração dos fatos.