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Chuva forte: com alerta vermelho, Grande Vitória já registra prejuízos

No bairro Expedito, em Cariacica, uma árvore caiu durante a noite e atingiu uma casa. Já no bairro Boa Sorte, a queda de um poste na rua assustou os moradores da rua São Luiz

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 12:32
Alagamento foi registrado em Nova Itaparica
Alagamento foi registrado em Nova Itaparica Crédito: Jackson
chuva forte que atinge a Grande Vitória desde a noite dessa terça-feira (22) já causa estragos para moradores da região. Cariacica foi um dos primeiros municípios a registrarem alagamento.
No bairro Expedito, em Cariacica, uma árvore caiu durante a noite e atingiu uma casa. Já no bairro Boa Sorte, a queda de um poste na rua assustou os moradores da rua São Luiz.
Poste cai em rua de Cariacica
Poste cai em rua de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na terça-feira, houve relatos de alagamentos em Cariacica e de queda de energia em vários pontos da região. No bairro Vila Independência, Jean Salles fez um registro da Rua Emílio Chagas, onde mora, completamente tomada pela água. Segundo Jean, moradores de outros bairros disseram que a situação era a mesma.
Fortes chuvas atingiram a Grande Vitória
Casa foi atingida por árvore em Cariacica Crédito: Internauta
Os transtornos também atingiram outras cidades. Em Vila Velha, a tampa de um bueiro se soltou na avenida São Paulo, no bairro Itapuã. A avenida é uma das principais do município e foi uma das vias que registraram alagamento ao longo da manhã desta quarta-feira (23). No bairro Nova Itaparica, a água chegou a invadir residências.

ALERTA VERMELHO

A Grande Vitória e a as regiões Sul e Serrana do Estado estão com um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para o risco de mais chuvas fortes.
O alerta, chamado de aviso especial, é o segundo mais grave na escala do instituto. Ele prevê condições favoráveis para volumes de chuva expressivos.
Apesar dos prejuízos, a Defesa Civil Estadual informou que, até o momento, não registrou nenhum acionamento por conta de problemas causados pelas chuvas.
Fortes chuvas atingiram a Grande Vitória
Bueiro se soltou em Itapuã, Vila Velha Crédito: Internauta

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