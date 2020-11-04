Morador da região da Pedra Azul, Raphael Dalfi registrou o que tem em cima da Pedra do Lagarto Crédito: Raphael Dalfi

Dentre os muitos encantos da Região Serrana do Espírito Santo , o Parque Estadual da Pedra Azul, no município de Domingos Martins , é um dos destinos mais procurados por capixabas e turistas de fora do Estado, principalmente nas épocas de temperaturas mais baixas. A principal atração, a Pedra Azul, é uma paisagem espetacular que atrai os olhares de quem passa pela BR 262.

A Pedra do Lagarto, uma rocha de formato único que se assemelha ao animal, se destaca e possui muitas curiosidades. O engenheiro florestal Raphael Dalfi, que é morador da região da Pedra Azul, registrou imagens incríveis do que tem em cima do famoso Lagarto.

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Nas fotos e no vídeo, é possível ver uma vasta vegetação, com plantas de diferentes formatos e tamanhos que ajudam a embelezar a paisagem do local. Raphael contou que já subiu até o topo da Pedra Azul e sempre teve curiosidade de saber o que tinha em cima do Lagarto. Ele, então, comprou equipamentos de filmagem para conseguir as respostas.

"Pelo que deu pra ver, tem bastante bromélias, arbustos com porte de árvore também. Não quis arriscar muito com o drone, porque no dia em que gravei estava tendo rajadas fortes de vento. Tem locais que parece até que as pedras foram empilhadas propositalmente, é bem interessante. O pico do Lagarto parece que foi cortado e colocado lá em cima", disse.

Your browser does not support the audio element. Pedra do Lagarto - paisagem única e lar de espécies raras de aves no ES

ESPÉCIES RARAS DE ANDORINHAS

Além das belezas naturais, o Parque Estadual da Pedra Azul é também um local de grande relevância para a preservação de espécies que habitam a região. Dentre elas, destacam-se dois tipos raros de andorinhas; a Andorinhão-de-coleira e a Andorinhão-de-coleira-falha.

Segundo Leonardo Matias, que é agente de desenvolvimento ambiental do Instituto Ambiental de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), as duas espécies são raras e habitam principalmente a Pedra do Lagarto. Leonardo explicou que são aves migratórias e que permanecem no parque entre os meses de maio e setembro.

Morador da região da Pedra Azul, Raphael Dalfi registrou o que tem em cima da Pedra do Lagarto Crédito: Raphael Dalfi

"Essas espécies são de um grupo muito específico que faz tudo voando, se alimentam de insetos enquanto voam. Destacamos o papel de importância desse animal para o ecossistema, por consumir insetos em grande quantidade e ajudar a equilibrar o ecossistema. Ficam de maio até setembro aqui, no restante do ano sobram alguns indivíduos. No final de setembro vão embora, não sabemos para onde", disse.

Além de serem um importante fator biológico para o equilíbrio do ecossistema do parque, as andorinhas também têm papel fundamental na engenharia da Pedra Azul e na adubação da floresta que fica embaixo da Pedra do Lagarto. Segundo Leonardo, isso tudo gera um efeito extremamente positivo para a preservação da vegetação do local.

Morador da região da Pedra Azul, Raphael Dalfi registrou o que tem em cima da Pedra do Lagarto Crédito: Raphael Dalfi

"Por viverem no Lagarto, toda a parte de excremento das aves faz a erosão biológica. O ácido úrico das fezes é um agente de erosão. Se você olha a rocha, vai ver um rastro branco na lateral do Lagarto e até o final dela, que é a marca deixada pelo rastro das fezes das andorinhas. O efeito disso para o ecossistema, além de corroer a rocha, é promover a adubação da floresta. São toneladas de adubo que são lançadas ali e tem um efeito positivo para a floresta e para o solo", explicou.

PRESERVAÇÃO E VISITAÇÃO

A Pedra do Lagarto está inserida no Parque Estadual da Pedra Azul e, por isso, é um local de preservação. O gestor do parque Rodolpho Torezani explicou que, por conta da presença das espécies raras de andorinhas que habitam o local, o Lagarto requer uma conservação ainda mais específica e, por isso, não há abertura de trilhas ou de linhas de escalada para o topo da rocha.

Rodolpho reforçou, entretanto, que a visitação ao parque está aberta, já que o município de Domingos Martins está classificado como de risco baixo de transmissão do coronavírus, de acordo com o Mapa de Risco do Governo do Estado. O agendamento deve ser feito previamente e grupos grandes de excursão ainda não estão liberados.

Visitação: de terça a sexta-feira, em dois turnos (das 8h às 11h e das 13h ás 16h). Limite de 50 pessoas por turno

de terça a sexta-feira, em dois turnos (das 8h às 11h e das 13h ás 16h). Limite de 50 pessoas por turno Agendamento: as visitações podem ser agendadas pelo telefone (27) 3248-1156

Morador da região da Pedra Azul, Raphael Dalfi registrou o que tem em cima da Pedra do Lagarto Crédito: Raphael Dalfi