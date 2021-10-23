ES terá 40 novas escolas de ensino integral em 2022

Novas 40 escolas de ensino fundamental e médio terão ensino de tempo integral no Espírito Santo a partir do ano que vem, sendo que a proposta é de que o número de estudantes abrangidos salte de 28.359 para 41.544 em 2022, o que representa quatro vezes mais alunos que em 2018. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Ângelo, na manhã deste sábado (23).
De acordo com a autoridade, em 2019, havia 32 unidades com esta modalidade. Agora com a ampliação, serão 132 escolas no total. "Esse é o momento de unir os esforços para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia e fazermos 2021 terem investimentos fortes na área da Educação", disse a autoridade do Executivo em coletiva nesta manhã (23).
De acordo com o governo do Estado, o número de municípios com educação em tempo integral será ampliado de 49 em 2021 para 75 em 2022. Das escolas implementadas, uma delas tem o período de 9h30 e as demais são de 7h de duração das aulas, com integração aos cursos técnicos.
Segundo Vitor de Ângelo, com a implantação de novas escolas, será atendido o Plano Nacional de Educação. "Propicia a ampliação da jornada dentro de uma metodologia diferenciada. Neste momento isso ganha uma relevância muito grande, já que a pandemia afetou muito a educação", afirmou.
De acordo com a Sedu, a data do início das matrículas ainda não foi divulgada.
Confira lista das novas escolas transformadas em tempo integral:
Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio
- Luiz Jouffroy - Laranja da Terra;
- Teófilo Paulino - Domingos Martins;
- São Jorge - Brejetuba;
Superintendência Regional de Educação de Barra de São Francisco:
- Sebastião Coimbra Elizeu - Água Doce do Norte;
Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim:
- Presidente Kennedy;
- Prof. Jose Veiga da Silva - Marataízes;
- Cel. Antonio Duarte - Iconha;
- Presidente Luebke - Vargem Alta;
- Waldemiro Hemerly - Rio Novo do Sul;
- Jerônimo Monteiro;
- Presidente Getúlio Vargas - Cachoeiro de Itapemirim;
- Prof. Petronilha Vidigal - Cachoeiro de Itapemirim;
Superintendência Regional de Educação de Carapina:
- Aflordizio Carvalho da Silva - Vitória;
- José Pinto Coelho - Santa Teresa;
Superintendência Regional de Educação de Linhares:
- Dylio Penedo - Aracruz;
- Bananal - Rio Bananal;
- Candido Portinari - Sooretama;
Superintendência Regional de Educação de Cariacica:
- Néa Salles Nunes Pereira - Cariacica;
- Ana Lopes Balestrero - Cariacica;
- Maria de Lourdes Poyares Labuto - Cariacica;
- Hunney Everest Piovesan - Cariacica;
- José Rodrigues Coutinho - Cariacica;
- Emílio Oscar Hulle - Marechal Floriano;
- Alice Holzmeister - Santa Leopoldina;
Superintendência Regional de Educação de Colatina:
- Professor Santos Pinto - Governador Lindenberg;
- Pastor Antonio Nunes de Carvalho - Alto Rio Novo;
- Eurico Salles - Itaguaçu;
- São Domingos - São Domingos do Norte;
- Honório Fraga - Colatina;
Superintendência Regional de Educação de Guaçuí
- Sirena Rezende Fonseca - Alegre;
- Horácio Plinio - Bom Jesus do Norte;
- Juvenal Nolasco - Divino de São Lourenço;
- Prof. Maria Trindade Oliveira - Ibatiba;
- Antonio Lemos Junior - Ibitirama;
Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia:
- Prof. Maria Magdalena da Silva - Ponto Belo;
- Mucurici;
- Atílio Vivacqua - Vila Valério;
Superintendência Regional de Educação de São Mateus:
- Pedro Paulo Groberio - Jaguaré;
- Dr. Francisco Freitas Lima - Vila Velha;
- Zuleima Fortes Faria - Guarapari;
ESCOLAS MUNICIPAIS
O secretário também destacou o apoio dado à educação de tempo integral nos municípios, por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). "A entrada no ano que vem para 30 mil alunos ocorrerá por meio de chamada pública. Então, repetindo: até 8 de novembro o edital está aberto para que os municípios interessados em ter o apoio do governo do Estado para que implementem escolas em tempo integral", acrescentou.
Também segundo a Sedu, o programa estabelece o repasse direto aos municípios, no valor de R$ 3 mil por estudante ao ano, durante um período de três anos. Somente com essa ação, devem ser ofertadas cerca de 30 mil vagas por ano, com investimento de R$ 270 milhões ao ano e R$ 810 milhões no período total. A chamada aos municípios interessados está aberta até o dia 08 de novembro.