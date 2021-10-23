ES terá 40 novas escolas de ensino integral em 2022

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom

Novas 40 escolas de ensino fundamental e médio terão ensino de tempo integral no Espírito Santo a partir do ano que vem, sendo que a proposta é de que o número de estudantes abrangidos salte de 28.359 para 41.544 em 2022, o que representa quatro vezes mais alunos que em 2018. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Ângelo, na manhã deste sábado (23).

Às 9h30 anunciarei a criação de mais 39 escolas de tempo integral. Em 2019, assumimos o governo com 32 unidades nesta modalidade de ensino. Com essa nova ampliação, chegaremos a 132 escolas. A educação é o principal instrumento para reduzir as desigualdades sociais. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 23, 2021

De acordo com a autoridade, em 2019, havia 32 unidades com esta modalidade. Agora com a ampliação, serão 132 escolas no total. "Esse é o momento de unir os esforços para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia e fazermos 2021 terem investimentos fortes na área da Educação", disse a autoridade do Executivo em coletiva nesta manhã (23).

De acordo com o governo do Estado, o número de municípios com educação em tempo integral será ampliado de 49 em 2021 para 75 em 2022. Das escolas implementadas, uma delas tem o período de 9h30 e as demais são de 7h de duração das aulas, com integração aos cursos técnicos.

Segundo Vitor de Ângelo, com a implantação de novas escolas, será atendido o Plano Nacional de Educação. "Propicia a ampliação da jornada dentro de uma metodologia diferenciada. Neste momento isso ganha uma relevância muito grande, já que a pandemia afetou muito a educação", afirmou.

De acordo com a Sedu, a data do início das matrículas ainda não foi divulgada.

Confira lista das novas escolas transformadas em tempo integral:

Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio

Luiz Jouffroy - Laranja da Terra;

Teófilo Paulino - Domingos Martins;

São Jorge - Brejetuba;

Superintendência Regional de Educação de Barra de São Francisco:

Sebastião Coimbra Elizeu - Água Doce do Norte;

Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim:

Presidente Kennedy;

Prof. Jose Veiga da Silva - Marataízes;

Cel. Antonio Duarte - Iconha;

Presidente Luebke - Vargem Alta;

Waldemiro Hemerly - Rio Novo do Sul;

Jerônimo Monteiro;

Presidente Getúlio Vargas - Cachoeiro de Itapemirim;

Prof. Petronilha Vidigal - Cachoeiro de Itapemirim;

Superintendência Regional de Educação de Carapina:

Aflordizio Carvalho da Silva - Vitória;

José Pinto Coelho - Santa Teresa;

Superintendência Regional de Educação de Linhares:

Dylio Penedo - Aracruz;

Bananal - Rio Bananal;

Candido Portinari - Sooretama;

Superintendência Regional de Educação de Cariacica:

Néa Salles Nunes Pereira - Cariacica;

Ana Lopes Balestrero - Cariacica;

Maria de Lourdes Poyares Labuto - Cariacica;

Hunney Everest Piovesan - Cariacica;

José Rodrigues Coutinho - Cariacica;

Emílio Oscar Hulle - Marechal Floriano;

Alice Holzmeister - Santa Leopoldina;

Superintendência Regional de Educação de Colatina:

Professor Santos Pinto - Governador Lindenberg;

Pastor Antonio Nunes de Carvalho - Alto Rio Novo;

Eurico Salles - Itaguaçu;

São Domingos - São Domingos do Norte;

Honório Fraga - Colatina;

Superintendência Regional de Educação de Guaçuí

Sirena Rezende Fonseca - Alegre;

Horácio Plinio - Bom Jesus do Norte;

Juvenal Nolasco - Divino de São Lourenço;

Prof. Maria Trindade Oliveira - Ibatiba;

Antonio Lemos Junior - Ibitirama;

Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia:

Prof. Maria Magdalena da Silva - Ponto Belo;

Mucurici;

Atílio Vivacqua - Vila Valério;

Superintendência Regional de Educação de São Mateus:

Pedro Paulo Groberio - Jaguaré;

Dr. Francisco Freitas Lima - Vila Velha;

Zuleima Fortes Faria - Guarapari;

ESCOLAS MUNICIPAIS

O secretário também destacou o apoio dado à educação de tempo integral nos municípios, por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). "A entrada no ano que vem para 30 mil alunos ocorrerá por meio de chamada pública. Então, repetindo: até 8 de novembro o edital está aberto para que os municípios interessados em ter o apoio do governo do Estado para que implementem escolas em tempo integral", acrescentou.