Cariacica quer dar abono de R$ 5 mil para professores

Prefeitura de Cariacica anunciou nesta quarta-feira (3) um abono de R$ 5 mil aos professores da rede pública municipal. A expectativa do Executivo é de que o valor seja depositado em cota única, ainda nesta semana. Contudo, ele precisa passar por aprovação na Câmara de Vereadores.

“Esperamos que seja aprovado ainda nesta semana, pois a ideia é que o valor seja depositado na conta dos professores na próxima semana. Ficamos felizes em conceder esse abono aos profissionais que tanto se dedicam à educação”, disse o prefeito Euclério Sampaio.

Esse abono será possível, segundo o município, graças à aprovação da nova regra do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que aconteceu no ano passado e permitiu que fosse utilizada uma parcela maior dos recursos no pagamento de profissionais do magistério.

R$ 5 mil é o valor do abono que será pago aos professores este ano

OUTRO BENEFÍCIO SERÁ PAGO EM JANEIRO

Este abono está sendo concedido para compensar a supressão salarial que teve de ser feita nos meses de julho e agosto, por conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES)

Em setembro deste ano, a Corte de Contas considerou irregular a lei municipal que concedeu recomposição de 5% do piso salarial inicial dos servidores do quadro do magistério público de Cariacica.

A justificativa foi o descumprimento da lei federal do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que proíbe até 31 de dezembro de 2021 a concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração no serviço público brasileiro.

“Fizemos os cálculos e vimos que este percentual que precisou ser suprimido do salário dos servidores de julho até dezembro daria uma média de R$ 1.200. Nós colocamos R$ 800 a mais para chegar a estes R$ 2 mil”, frisou o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar.

AUMENTO DE 15% NO SALÁRIO

No dia dos professores (15 de outubro), o município havia anunciado que enviaria ao legislativo uma proposta de aumento de 15% no salário dos profissionais da Educação.