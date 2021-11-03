Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recurso extra

Cariacica quer dar abono de R$ 5 mil para professores

Projeto foi enviado pela prefeitura à Câmara. Se aprovado, o dinheiro poderá cair na conta dos professores já na próxima semana
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

03 nov 2021 às 20:58

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 20:58

A Prefeitura de Cariacica anunciou nesta quarta-feira (3) um abono de R$ 5 mil aos professores da rede pública municipal. A expectativa do Executivo é de que o valor seja depositado em cota única, ainda nesta semana. Contudo, ele precisa passar por aprovação na Câmara de Vereadores.
“Esperamos que seja aprovado ainda nesta semana, pois a ideia é que o valor seja depositado na conta dos professores na próxima semana. Ficamos felizes em conceder esse abono aos profissionais que tanto se dedicam à educação”, disse o prefeito Euclério Sampaio.

Veja Também

Escolas particulares reajustam mensalidades de 2022 em até 10,5% no ES

Alunos precisam ter CPF para fazer matrícula na rede estadual do ES

Esse abono será possível, segundo o município, graças à aprovação da nova regra do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que aconteceu no ano passado e permitiu que fosse utilizada uma parcela maior dos recursos no pagamento de profissionais do magistério.

R$ 5 mil

é o valor do abono que será pago aos professores este ano

OUTRO BENEFÍCIO SERÁ PAGO EM JANEIRO

Além deste abono divulgado nesta quarta, a prefeitura vai pagar um outro benefício em janeiro, de R$ 2 mil, aos demais servidores que atuam em escolas municipais, com exceção de terceirizados. Serão contemplados merendeiras, diretores, coordenadores, secretárias, entre outros. Os professores não receberão esse dinheiro.
Este abono está sendo concedido para compensar a supressão salarial que teve de ser feita nos meses de julho e agosto, por conta de uma decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).
Em setembro deste ano, a Corte de Contas considerou irregular a lei municipal que concedeu recomposição de 5% do piso salarial inicial dos servidores do quadro do magistério público de Cariacica.

Veja Também

Regra do Fundeb vira entrave de R$ 125 bi para governos que venderam folha salarial

Veja o prazo para rematrícula e como garantir vaga em escolas estaduais

A justificativa foi o descumprimento da lei federal do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que proíbe até 31 de dezembro de 2021 a concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração no serviço público brasileiro.
“Fizemos os cálculos e vimos que este percentual que precisou ser suprimido do salário dos servidores de julho até dezembro daria uma média de R$ 1.200. Nós colocamos R$ 800 a mais para chegar a estes R$ 2 mil”, frisou o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar.

AUMENTO DE 15% NO SALÁRIO

No dia dos professores (15 de outubro), o município havia anunciado que enviaria ao legislativo uma proposta de aumento de 15% no salário dos profissionais da Educação.
Segundo o secretário de Educação, o projeto constando esse reajuste será enviado à Câmara no início do ano que vem.

Veja Também

23 mil professores ativos e aposentados vão receber reajuste no ES. Entenda

Justiça condena escola do ES a indenizar aluno impedido de entrar em sala de aula

Reajuste de até 25% para professores no ES começa a ser pago em novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Educação servidores Prefeitura de Cariacica Câmara de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados