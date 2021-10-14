Viana envia projeto para aumentar em 30% salário de professores

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Prefeitura de Viana encaminhou à Câmara Municipal nesta quinta-feira (14) um projeto que prevê reajuste de 30% no salário dos servidores da educação retroativo a janeiro de 2021. Caso aprovado, ele começará a valer já na folha de pagamento deste ano.

Com o aumento, o salário de cerca de 1.150 professores e pedagogos será ampliado. Para referência, a remuneração de um professor de 25 horas na categoria inicial passará de R$ 1.856 para R$ 2.412,80.



Your browser does not support the audio element. Viana envia projeto para aumentar em 30 por cento salário de professores

Contudo, é preciso que ele seja feito com o objetivo de cumprir a exigência constitucional de aplicação mínima obrigatória de recursos em Educação e para garantir a aplicação de 70% de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para o pagamento dos professores.

Esse aumento de despesas também deverá observar os limites previstos na lei, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Segundo o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, desde que houve a alteração na lei do Fundeb, o município fez projeções para conseguir ampliar a remuneração dos profissionais da educação como forma de valorização da categoria. Ele explica que os recursos para a concessão do aumento vêm da ampliação da porção do Fundo que pode ser usada para pagamento de pessoal.

"Temos uma realidade de gasto de 60% do Fundeb (com pagamento de professores). Quando houve alteração da lei, aguardamos posicionamento do TCES pra que fosse esclarecido a dificuldade entre as duas leis. Na medida que o Tribunal de Contas se pronunciou, fizemos cálculos no municípios pra atender os 70%", explicou.

Ele acredita que em 15 dias a Câmara municipal deve conseguir apreciar e aprovar o texto, que será sancionado em seguida. A expectativa é que esse reajuste integre a folha de pagamento dos servidores ainda neste ano.

"Temos o melhor Ideb da Grande Vitória graças ao trabalho dos professores e da equipe. Esse aumento é um compromisso que nós fizemos com o magistério. E hoje esse anuncio nos deixa feliz porque é o reconhecimento do trabalho feito ao longo dos anos", afrima.



MUDANÇA NO FUNDEB AMPLIOU LIMITE DE GASTO COM PAGAMENTO DE PROFESSORES

Com a alteração na legislação do Fundeb em 2020, a exigência de gasto com o pagamento da remuneração dos profissionais passou de 60% para 70%. Antes, eram considerados apenas os “profissionais do magistério”, e agora são os “profissionais da educação básica”, com uma ampliação do rol de servidores que podem ser remunerados com os recursos do Fundo.