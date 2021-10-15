Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Benefício

Cidade do ES anuncia abono de mais de R$ 15 mil para professores

Prefeitura divulgou nesta sexta-feira (15) que benefício será concedido para todos os professores da rede municipal, incluindo os que não são efetivos

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 20:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 out 2021 às 20:11
Professor - aula - quadro - giz
Sala de aula Crédito: Freepik
Neste 15 de outubro, quando é comemorado o Dia do Professor, um município do Espírito Santo anunciou um benefício para a categoria. A Prefeitura de Ibatiba divulgou nesta sexta-feira que a cidade vai pagar um abono salarial para todos os professores da rede municipal de ensino. 
A novidade foi anunciada em publicação feita nas redes sociais pelo prefeito Luciano Salgado, mais conhecido como Luciano Pingo. O valor, segundo a publicação, poderá ultrapassar R$ 15 mil para cada profissional. Serão beneficiados professores efetivos e contratados.
Luciano afirmou que esse será o maior abono salarial da história do magistério de Ibatiba e, talvez, do Espírito Santo. “Nossa meta é reconhecer os educadores e valorizá-los”, divulgou o prefeito em suas redes sociais.

Veja Também

Viana envia projeto para aumentar em 30% salário de professores

Vídeo: veja o que muda no ensino médio das escolas do ES em 2022

De acordo com o município, os recursos são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e os valores ainda estão sendo finalizados.
O abono salarial será pago para todos os professores, mas proporcional ao tempo trabalhado, no caso dos temporários. Já os efetivos vão receber o valor integral, porque estão nos quadros do município há muitos anos.
A decisão foi tomada após uma reunião realizada com diretores e coordenadores da rede municipal de ensino, realizada esta semana. Ainda segundo Luciano Pingo, o município vai pagar o Piso Nacional do Magistério 2021 para os educadores da rede municipal de ensino.
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Vista do município de Ibatiba, na Região do Caparaó Crédito: Divulgação/PMI
A prefeitura justificou as medidas serão possíveis uma vez que o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) autorizou o aumento de despesas na educação, visando cumprir a nova lei do Fundeb, desde que não ultrapasse os 54% com gastos de pessoal. “Nenhum professor de Ibatiba vai receber menos que o piso nacional”, afirmou o prefeito.
Ibatiba possui 132 professores efetivos e 117 profissionais em Designação Temporária (DT). A expectativa do chefe do executivo é pagar o benefício até o dia 30 de dezembro deste ano.

Veja Também

Vitória institui tempo integral na educação infantil e amplia oferta para 2022

Rossandro Klinjey: "O modelo híbrido de educação veio para ficar"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Educação Ibatiba Fundeb Dia do professor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados