Rossandro Klinjey: "O modelo híbrido de educação veio para ficar"





Lamentavelmente, os estudantes das escolas públicas, em sua maioria, não têm um acesso básico à internet e, quando têm, ainda é muito precário. Nem é preciso dizer que esses serão os mais prejudicados neste contexto pandêmico.



A questão agora não é contar o que não conseguimos entregar durante esse período, mas sim contabilizar os prejuízos e achar uma forma de lidarmos com eles. Escolas no Brasil e no mundo, com essa experiência nova, vão compartilhar as melhores práticas de ensino, desenvolvendo os recursos para tentar minimizar esses impactos na educação.





Além disso, acredito que o formato híbrido veio para ficar, no sentido de que há um ganho educacional em ter aulas ou conteúdos remotos assincrônicos.





Uma questão, porém, é pertinente: gerações inteiras talvez não voltem mais para a sala de aula após a pandemia e isso é lamentável, um prejuízo enorme, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil.

Está muito claro, e muitas pesquisas mostram, que existem perdas e prejuízos no desenvolvimento dos alunos no modo de aula on-line, mas adianto que seria muito pior se simplesmente deixássemos os estudantes em casa, sem nenhum tipo de interação educacional.