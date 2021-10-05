Live de A Gazeta discute a transformação digital e humana da educação

A psicóloga Bianca Martins, o palestrante Rossandro Klinjey, a jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu e o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, são os participantes do Encontro de Pais e Mestres deste ano. Crédito: Divulgação

Com o tema “O ser humano no centro da evolução digital”, a 4ª edição do Encontro de Pais e Mestres vai ser transmitida ao vivo nesta sexta-feira (08), às 16 horas, nesta página em A Gazeta. Promovido pela Rede Gazeta, o evento tem como objetivo trocar experiências com participantes renomados da Educação no país.

Palestrante, escritor, psicólogo clínico, mestre em Saúde Coletiva e Doutor em psicanálise, Rossandro Klinjey é um dos convidados do evento deste ano. Consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, o especialista também é colunista da Rádio CBN.

“Está muito claro, e muitas pesquisas mostram, que existem perdas e prejuízos no desenvolvimento dos alunos no modo de aula on-line, mas adianto que seria muito pior se simplesmente deixássemos os estudantes em casa, sem nenhum tipo de interação educacional. Lamentavelmente, os estudantes das escolas públicas, em sua maioria, não têm um acesso básico à internet e, quando têm, ainda é muito precário. Nem é preciso dizer que esses serão os mais prejudicados neste contexto pandêmico. A questão agora não é contar o que não conseguimos entregar durante esse período, mas sim contabilizar os prejuízos e achar uma forma de lidarmos com eles”, afirma Rossandro Klinjey.

Para contribuir com a discussão, a psicóloga, psicanalista e mestre em Saúde Coletiva, Bianca Martins, também vai participar do evento. Bianca escreve sobre a maternidade, emoções, comportamentos, além de conflitos e dilemas contemporâneos das famílias.

Para completar o quadro de convidados, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, também é presença confirmada. A mediação do debate vai ser conduzida pela jornalista e apresentadora do ES2 da TV Gazeta, Daniela Abreu.

GUIA DO ENSINO

Além do evento transmitido ao vivo, o Encontro de Pais e Mestres também contempla o Guia do Ensino , que recebe este nome justamente por ser como um guia prático de planejamento educacional. A página especial traz conteúdos sobre a valorização do professor, formas de medir o aprendizado dos alunos, as discussões que envolvem o novo ensino médio, entre outros.

Acesse os conteúdos e ficar por dentro do Encontro de Pais de Mestres 2021.

NOVOS RUMOS

O Encontro de Pais e Mestres surgiu da necessidade de conversar sobre os novos rumos da educação, com o intuito de trazer discussões, pesquisas e sugestões para atividades de pais, professores, gestores e mantenedores. Promovida pela Rede Gazeta, a iniciativa convida profissionais de renome do setor para falarem dos principais desafios, apresentarem ideias, reflexões e soluções para as instituições de ensino.