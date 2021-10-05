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Encontro de Pais e Mestres

Live de A Gazeta discute a transformação digital e humana da educação

Transmitido ao vivo na sexta-feira (8), a partir das 16 horas, Encontro de Pais e Mestres tem como objetivo promover um bate-papo dinâmico com especialistas da Educação
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

05 out 2021 às 15:11

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 15:11

A psicóloga Bianca Martins, o palestrante Rossandro Klinjey, a jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu e o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, são os participantes do Encontro de Pais e Mestres deste ano.
A psicóloga Bianca Martins, o palestrante Rossandro Klinjey, a jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu e o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, são os participantes do Encontro de Pais e Mestres deste ano. Crédito: Divulgação
Com o tema “O ser humano no centro da evolução digital”, a 4ª edição do Encontro de Pais e Mestres vai ser transmitida ao vivo nesta sexta-feira (08), às 16 horas, nesta página em A Gazeta. Promovido pela Rede Gazeta, o evento tem como objetivo trocar experiências com participantes renomados da Educação no país.
Palestrante, escritor, psicólogo clínico, mestre em Saúde Coletiva e Doutor em psicanálise, Rossandro Klinjey é um dos convidados do evento deste ano. Consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, o especialista também é colunista da Rádio CBN.
“Está muito claro, e muitas pesquisas mostram, que existem perdas e prejuízos no desenvolvimento dos alunos no modo de aula on-line, mas adianto que seria muito pior se simplesmente deixássemos os estudantes em casa, sem nenhum tipo de interação educacional. Lamentavelmente, os estudantes das escolas públicas, em sua maioria, não têm um acesso básico à internet e, quando têm, ainda é muito precário. Nem é preciso dizer que esses serão os mais prejudicados neste contexto pandêmico. A questão agora não é contar o que não conseguimos entregar durante esse período, mas sim contabilizar os prejuízos e achar uma forma de lidarmos com eles”, afirma Rossandro Klinjey.
Para contribuir com a discussão, a psicóloga, psicanalista e mestre em Saúde Coletiva, Bianca Martins, também vai participar do evento. Bianca escreve sobre a maternidade, emoções, comportamentos, além de conflitos e dilemas contemporâneos das famílias.
Para completar o quadro de convidados, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, também é presença confirmada. A mediação do debate vai ser conduzida pela jornalista e apresentadora do ES2 da TV Gazeta, Daniela Abreu.

GUIA DO ENSINO

Além do evento transmitido ao vivo, o Encontro de Pais e Mestres também contempla o Guia do Ensino, que recebe este nome justamente por ser como um guia prático de planejamento educacional. A página especial traz conteúdos sobre a valorização do professor, formas de medir o aprendizado dos alunos, as discussões que envolvem o novo ensino médio, entre outros.
Acesse os conteúdos e ficar por dentro do Encontro de Pais de Mestres 2021.

NOVOS RUMOS

O Encontro de Pais e Mestres surgiu da necessidade de conversar sobre os novos rumos da educação, com o intuito de trazer discussões, pesquisas e sugestões para atividades de pais, professores, gestores e mantenedores. Promovida pela Rede Gazeta, a iniciativa convida profissionais de renome do setor para falarem dos principais desafios, apresentarem ideias, reflexões e soluções para as instituições de ensino.
“Nesses últimos meses, com o enfrentamento da pandemia, as tecnologias ganharam ainda mais força na nossa sociedade. Na escola, esse cenário não seria diferente. No entanto, não podemos perder de vista que todas as transformações digitais envolvem pessoas e a fase escolar é fundamental para a formação de diferentes habilidades e competências. Promovendo um debate com esse olhar, que une presente e futuro, a Rede Gazeta reforça o compromisso em ajudar os capixabas a se fortalecerem com informação de qualidade. Por isso o Encontro de Pais e Mestres se fortalece como um evento importantíssimo do nosso calendário, ano após ano”, destaca o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

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