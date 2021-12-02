Governo do ES promete reajuste a servidores em 2022

Agora, com a perspectiva do fim da vigência da proibição, o governo passa a analisar o aumento. Em nota, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), diz que "o governo do Estado concederá reajuste salarial linear para os servidores públicos do Executivo Estadual, em 2022. O percentual ainda será definido, levando em consideração a capacidade financeira do Estado."

A assessoria do órgão acrescentou que a proposta deverá ser enviada para a Assembleia Legislativa em fevereiro, quando os deputados retornam do recesso parlamentar. Até lá, a equipe técnica vai analisar as contas do Estado para definir as condições para o reajuste e de quanto poderá ser o aumento. "A previsão é de que a análise do valor seja concluída em janeiro de 2022 e a proposta de reajuste encaminhada à Assembleia em fevereiro, quando a Casa retorna do período de recesso", reforça, na nota.