Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com vacinação

Comércio e serviços puxaram criação de empregos no ES em outubro

O Espírito Santo segue registrando saldo positivo de novos postos de trabalho, porém, contratações caíram pelo segundo mês seguido
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 dez 2021 às 14:35

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:35

O Espírito Santo criou 3.427 novas vagas de emprego em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia.
Os setores do comércio e serviço, que no início da pandemia de coronavírus foram fortemente afetados, puxaram as contratações e respondem a praticamente todos os novos postos criados no mês de referência.
Em outubro, foram registradas 33,7 mil contratações e 30,3 mil demissões. O Caged contabiliza apenas as movimentações de trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada. É importante ressaltar que as empresas têm até 12 meses para fazer os registros e, portanto, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
De acordo com as informações divulgadas nesta semana, a indústria foi o único grande setor que fechou vagas de emprego no mês, com 757 postos a menos, a maior parte deles na indústria de transformação.

Veja Também

Desemprego cai no ES e atinge menor patamar desde 2015

Já os setores de comércio e serviços criaram, juntos, quase 4 mil vagas. Eles também foram destaque no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano. Embora tenha havido recuo de -0,1% no indicador geral, o setor de serviços (que, neste caso, engloba também o comércio), avançou 1,1%.
Segundo o economista Eduardo Araújo, a prestação de serviços sofreu um choque importante diante das restrições que buscavam frear a disseminação do coronavírus. O impacto ocorreu porque o segmento reúne empresas dependentes do movimento presencial de clientes, incluindo bares, restaurantes e hotéis.
"Com certeza esse é o resultado da política de vacinação, que permitiu que os governos adotassem medidas mais flexíveis para o funcionamento da economia. Com o controle do número de casos, o consumidor passa a adquirir uma confiança maior para consumir, se sente mais seguro de sair de casa", afirma, lembrando ainda que esse é o setor que mais emprega no país, tanto de maneira formal quanto informal.
Eduardo cita ainda a retomada do turismo, que faz aquecer também as áreas de hotelaria, e também o entretenimento, com a volta dos shows.

Veja Também

13º salário: quem tem direito, qual o valor e quando será pago

Empresa não pode "queimar" ex-empregado que move ação trabalhista

Disputa por profissionais de TI de alta performance vai exigir mudança no mercado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Ministério da Economia Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados