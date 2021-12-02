Veja quais são as 10 maiores empresas que atuam no ES

Sede da Petrobras em Vitória: estatal continua sendo a empresa com maior receita no Estado Crédito: Sindipetro-ES/Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), entidade do Sistema Findes , divulgou nesta quinta-feira (2) o ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo . A lista considera a Receita Operacional Líquida (ROL) de cada companhia em 2020, que é calculada pela diferença entre o valor das vendas, deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas.

Assim como nas edições anteriores , a Unidade Operacional Espírito Santo (UO-ES) da Petrobras se consolidou como a maior empresa que atua no Estado, com uma receita líquida de mais de R$ 27 bilhões. Em segundo lugar, mais uma vez, ficou a Vale , com receita de R$ 11,5 bilhões em 2020.

A receita operacional líquida consolidada das 200 maiores empresas em 2020, somada, alcançou R$ 102 bilhões, sendo 55,9% oriundos da indústria, 22,3% do segmento de serviços, 21% do comércio e 0,8% do agro. Das 200 maiores empresas, 134 estão localizadas na Região Metropolitana do Estado. Ou seja, 67% dos grandes negócios do Espírito Santo estão localizados em apenas sete municípios capixabas.

Outro dado importante é que desde o início do estudo, em 1997, este é o segundo ano seguido de maior participação de empresas do interior do Estado, que com 66 estabelecimentos representaram 32% das 200 maiores.

A versão on-line da lista esta disponível a partir desta quinta-feira (02) no site do Instituto: www.ielespiritosanto.com.br.