Casagrande explica quando os demais servidores do ES terão reajuste

Renato Casagrande durante início da concretagem da Ciclovia da Vida, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

em fevereiro de 2022 será enviado um projeto de lei à De acordo com o chefe do Executivo estadual,será enviado um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado propondo a readequação dos vencimentos para todos os servidores.

Casagrande foi questionado porque as outras categorias serão contempladas com o reajuste depois dos agentes, ele explicou que a antecipação para esses profissionais da PC tem relação com acordo feito com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES)

“Os agentes de polícia eram considerados pelo Ministério Público e pela Justiça em desvio de função. Nós ajustamos então as funções. Esse foi o motivo que fez com que pudéssemos encaminhar [a proposta de aumento] e tivéssemos autorização para dar o reajuste”, evidenciou.

Sobre uma possível fila de prioridade no encaminhamento dos reajustes, o governador negou e disse que será definido em janeiro um aumento linear para as demais categorias.

"Nós vamos agora, no mês de janeiro, definir um [reajuste] linear para os servidores e estabelecer [o percentual] de acordo com o fechamento do ano. Em 1º de fevereiro vamos encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa" Renato Casagrande - Governador do ES

Palácio Anchieta, na Cidade Alta, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

REAJUSTE APROVADO

O reajuste de 20% no salário de agentes da Polícia Civil foi aprovado na Assembleia Legislativa na quarta-feira (8) . O pagamento será feito em etapas a partir de janeiro de 2022.

A recomposição foi enviada ao Legislativo por Casagrande, por meio do Projeto de Lei Complementar (PLC) 43/2021. Está previsto um acréscimo de R$ 12,8 milhões no Orçamento para 2022 e cerca de R$ 16 milhões para 2023.

LEI VEDA AUMENTO EM 2021

último reajuste concedido aos servidores foi em 2019, quando foi aplicado um índice de 3,5% . Desde os servidores civis não foram contemplados com aumento por conta de uma lei federal (173/2020), que socorreu Estados e municípios financeiranente para compensar as perdas de receitas com o avanço da pandemia do novo coronavírus. A regra impede qualquer alta nos vencimentos e bonificações até 31 de dezembro de 2021.