Lula presta solidariedade a Ciro e Cid Gomes "por terem casas invadidas" pela PF

O ex-presidente Lula (PT) manifestou sua "solidariedade" a Ciro Gomes(PDT-CE) após o presidenciável e seus irmãos Cid e Lúcio Gomes terem sido alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta (15) contra supostos desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará.
A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça.
"Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", postou Lula em sua conta no Twitter.
Ciro falou à coluna após a deflagração da operação e afirmou ter "absoluta segurança de que é ordem de Bolsonaro, tal a violência e arbitrariedade".
De acordo com Ciro Gomes, a origem do inquérito é uma delação premiada de "uma pessoa que diz na própria delação que nunca falou comigo".