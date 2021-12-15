Lula presta solidariedade a Ciro e Cid Gomes "por terem casas invadidas" pela PF

O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça.

"Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", postou Lula em sua conta no Twitter.

Ciro falou à coluna após a deflagração da operação e afirmou ter "absoluta segurança de que é ordem de Bolsonaro, tal a violência e arbitrariedade".