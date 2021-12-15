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Eleições 2022

Lula presta solidariedade a Ciro e Cid Gomes "por terem casas invadidas" pela PF

A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão de uma operação contra supostos desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2021 às 15:05

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:05

10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
ex-presidente Lula (PT) manifestou sua "solidariedade" a Ciro Gomes(PDT-CE) após o presidenciável e seus irmãos Cid e Lúcio Gomes terem sido alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta (15) contra supostos desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará.
A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça.
"Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", postou Lula em sua conta no Twitter.
Ciro falou à coluna após a deflagração da operação e afirmou ter "absoluta segurança de que é ordem de Bolsonaro, tal a violência e arbitrariedade".
De acordo com Ciro Gomes, a origem do inquérito é uma delação premiada de "uma pessoa que diz na própria delação que nunca falou comigo".

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