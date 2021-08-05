Ciro Gomes diz que é fã de Datena, mas nega que ele será seu vice

O ex-governador Ciro Gomes (PDT), que será candidato à presidência em 2022, rebateu notícias de que ele teria convidado o apresentador José Luiz Datena para ser seu vice.
"Datena e eu somos bons amigos, eu sou fã dele como comunicador popular importante, e tenho dito a ele desde muito tempo que ele tem vocação política, e talvez isso tenha gerado essa confusão", afirmou Ciro em entrevista à Rádio Comercial de Presidente Prudente nesta quarta (4).
"Mas a eleição está longe, e discutir chapa depende de alianças que só vão acontecer a partir de junho do ano que vem", seguiu Ciro. "É pura especulação, o que é normal nessa fase", disse ainda.
Na terça (3), durante edição do programa Brasil Urgente, Datena descartou a possibilidade de ser vice em uma chapa na disputa à presidência. Ele afirmou que concorrerá ao cargo de presidente encabeçando uma chapa pelo PSL.
"Queria avisar que sou candidato à presidência da República pelo PSL. Esse é o detalhe. Muito me honra receber convite para ser vice, mas sou candidato a Presidente da República", afirmou.
Datena disse ainda que se sentiu "lisonjeado" com a possibilidade de uma parceria com Ciro Gomes e que não via chances de compor chapa com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "É difícil encontrar alguma identificação direta com o Bolsonaro, que fica toda hora dizendo que não vai ter eleição. Como é que você pode ser vice de alguém que diz que não vai ter eleição?, disse.