Ciro Gomes diz que é fã de Datena, mas nega que ele será seu vice

Ciro Gomes, ex-governador do Ceará Crédito: Reprodução/Redes sociais

O ex-governador Ciro Gomes (PDT), que será candidato à presidência em 2022, rebateu notícias de que ele teria convidado o apresentador José Luiz Datena para ser seu vice.

"Datena e eu somos bons amigos, eu sou fã dele como comunicador popular importante, e tenho dito a ele desde muito tempo que ele tem vocação política, e talvez isso tenha gerado essa confusão", afirmou Ciro em entrevista à Rádio Comercial de Presidente Prudente nesta quarta (4).

"Mas a eleição está longe, ​e discutir chapa depende de alianças que só vão acontecer a partir de junho do ano que vem", seguiu Ciro. "É pura especulação, o que é normal nessa fase", disse ainda.

Na terça (3), durante edição do programa Brasil Urgente, Datena descartou a possibilidade de ser vice em uma chapa na disputa à presidência. Ele afirmou que concorrerá ao cargo de presidente encabeçando uma chapa pelo PSL.

"Queria avisar que sou candidato à presidência da República pelo PSL. Esse é o detalhe. Muito me honra receber convite para ser vice, mas sou candidato a Presidente da República", afirmou.