Fogo atinge praça de alimentação de casa de shows em Guarapari

De acordo com a corporação, o fogo foi controlado e houve apenas dano material, sem vítimas. Além disso, não houve pedido registrado para perícia ou qualquer tipo de necessidade de interdição.

08/01 às 16h52min | Balneário Meaípe/Guarapari – Incêndio em estabelecimento comercial: Equipes acionadas para o atendimento a uma emergência de incêndio no estabelecimento P12, com chamas e suspeita de pessoas dentro. #193ES

Em nota, a casa de shows informou que o motor de um freezer estourou e deixou de funcionar, provocando um pouco de chamas. Para poder acionar o seguro do equipamento, que está no período de garantia, a P12 chamou os Bombeiros. A ocorrência não vai interferir na abertura do estabelecimento e a programação está mantida.

