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Incêndio

Fogo atinge praça de alimentação de casa de shows em Guarapari

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16 horas deste sábado (8)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2022 às 19:18

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 19:18

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (8) na casa de shows P12 Parador, em Guarapari. Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros identificou que as chamas atingiam uma área onde funciona uma praça de alimentação.
De acordo com a corporação, o fogo foi controlado e houve apenas dano material, sem vítimas. Além disso, não houve pedido registrado para perícia ou qualquer tipo de necessidade de interdição.
Em nota, a casa de shows informou que o motor de um freezer estourou e deixou de funcionar, provocando um pouco de chamas. Para poder acionar o seguro do equipamento, que está no período de garantia, a P12 chamou os Bombeiros. A ocorrência não vai interferir na abertura do estabelecimento e a programação está mantida. 
Casa de shows P12, em Guarapari
Casa de shows P12, em Guarapari Crédito: Instagram/P12 Guarapari

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