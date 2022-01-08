Fogo atinge praça de alimentação de casa de shows em Guarapari

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (8) na casa de shows P12 Parador, em Guarapari. Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros identificou que as chamas atingiam uma área onde funciona uma praça de alimentação.
De acordo com a corporação, o fogo foi controlado e houve apenas dano material, sem vítimas. Além disso, não houve pedido registrado para perícia ou qualquer tipo de necessidade de interdição.
Em nota, a casa de shows informou que o motor de um freezer estourou e deixou de funcionar, provocando um pouco de chamas. Para poder acionar o seguro do equipamento, que está no período de garantia, a P12 chamou os Bombeiros. A ocorrência não vai interferir na abertura do estabelecimento e a programação está mantida.