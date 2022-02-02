Operação da PF investiga desvios e furtos de encomendas dos Correios no ES Crédito: Divulgação/PF

Viana, Guarapari e não há qualquer indício de envolvimento das empresas que prestam serviços de transporte aos Correios. Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (2), uma operação para investigar desvios e furtos de encomendas dos Correios por empregados de empresas terceirizadas a serviço do órgão. Os policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat), cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Vitória Domingos Martins . A PF destacou quedas empresas que prestam serviços de transporte aos Correios.

A ação contou com a participação de 26 policiais, incluindo 10 integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI-ES), e teve como objetivo, além do cumprimento da ordem judicial, a obtenção de novos elementos de prova para a conclusão das investigações.

Estão sendo investigados empregados das empresas terceirizadas a serviço dos Correios que desviavam e furtavam encomendas postais, em especial telefones celulares, além dos receptadores desses materiais. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

INVESTIGAÇÃO COMEÇOU EM 2019

Em 2019, a Polícia Federal foi informada sobre a ocorrência de roubos de cargas de encomendas postais que eram transportadas por empresas a serviço dos Correios.

Segundo a PF, os motoristas prestaram depoimentos afirmando que durante o deslocamento foram interceptados por criminosos que teriam então, roubado encomendas da carga transportada.

Ainda de acordo com a PF, as investigações demonstram "que as narrativas apresentadas pelos motoristas possuíam incompatibilidades com as informações obtidas pelos investigadores".

O avanço das ações revelou indícios de que a carga teria sido extraviada com o auxílio desses motoristas e adquirida por um receptador que revendeu ao menos parte da mercadoria na cidade de Domingos Martins.

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Segundo a polícia, um dos investigados, durante o cumprimento das buscas em sua residência, confirmou o que as provas até então produzidas indicavam, não havia roubos, mas desvio criminoso e repasse dessas cargas com posterior venda a receptadores.

A PF agora prosseguirá com a análise do material apreendido, para revelar a exata extensão dos crimes praticados e qual a participação de cada um dos investigados.