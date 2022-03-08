Conquista: conheça a história inspiradora de duas mulheres em Cachoeiro

Camila Nascimento (esquerda) e Cassyane Raimundo Moreira (direita) desbravaram seu espaço Crédito: Diego Gomes

Camila Nascimento, de 23 anos, é ajudante de pedreiro. Durante o dia, ela sobe e desce escadas com sacos de argila, enche baldes de areia e faz muitas outras tarefas. No entanto, ser mulher numa profissão tão comum entre os homens, gera comentários.

Segundo Camila, os comentários preconceituosos são diversos. "'Nossa! Mas isso não é trabalho para você'. Você tem que arranjar um trabalho onde mulheres estão. Você vai ficar no meio de homens e eles não vão te respeitar”, relata. Contudo, a jovem afirma que não é desse jeito. “Eles respeitam muito e você vê a admiração que é estar no meio deles”, diz.

Camila Nascimento trabalha como ajudante de pedreiro em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

O grande incentivador da Camila é o pai dela, que é pedreiro. Luiz Antônio Rodrigues Nascimento conta que todos os quatros filhos sempre ajudaram no serviço de pedreiro, e ver a filha caçula, atualmente, junto a ele na obra, é motivo de orgulho. “É uma alegria saber que a minha filha trabalha e que está conquistando o espaço dela como mulher e como pessoa”, pronuncia o pai.

E esse apoio da família foi fundamental, pois, para Camila, lugar de mulher é onde ela quiser.

"As mulheres têm que se impor e falar: 'Eu quero, eu vou e eu não estou nem aí para o que as pessoas vão falar'." Camila Nascimento - Ajudante de pedreiro

LUTA POR MELHORES CONDIÇÕES

Há vários séculos as mulheres lutam pelo espaço delas na sociedade, porém, o dia 8 de março de 1917 é considerado um marco. Neste dia, mulheres operárias da Rússia saíram às ruas e fizeram um protesto em busca de melhores condições de trabalho. Embora a luta seja antiga, ainda há muita desigualdade.

De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , com dados de 2019, as mulheres têm o salário 22% menor do que os homens. Por outro lado, o número de mulheres empreendedoras cresceu 2,9 pontos percentuais em comparação com o ano de 2012.

Cassyane Raimundo Moreira, de 33 anos, é um exemplo de mulher empreendedora cabeleireira. Contudo, não foi fácil. Ela fala que teve dificuldade para ingressar no mercado de trabalho e viu muitas portas serem fechadas. "Eu nunca tive oportunidades, nenhuma vez na vida alguém me ligou", lembra.

Aos 23 anos, Cassyane conseguiu emprego em um salão para cuidar de cabelo afro. Com o tempo, aprendeu a profissão e decidiu abrir o próprio negócio.

Cassyane abriu o próprio salão de cabeleireira em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

"Muitas das vezes as pessoas falam que eu sou uma menina de sorte. Eu falo para elas: "Não sou menina de sorte, sou uma mulher de agarrar as oportunidades'." Cassyane Raimundo Moreira - Cabeleireira

Além de empreendedora, Cassyane é mãe solo de duas meninas. E cuida da casa e do salão por conta própria. “Não é fácil, tem dias que a gente se pergunta ‘como a gente consegue?’. Eu falo que isso é força de vontade”, diz.