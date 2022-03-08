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Quais são os maiores desafios que você enfrenta por ser mulher?

Neste dia de luta e conscientização, a pergunta é para cada uma das mulheres, a partir de suas próprias experiências. As respostas vão compor uma matéria sobre o tema. Participe!

Públicado em 

08 mar 2022 às 13:19

Colunista

Dia Internacional da Mulher
Dia Internacional da Mulher Crédito: Freepik
Passado, presente e futuro se encontram no Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8 de março. É a data em que as conquistas femininas são celebradas, sem deixar de lado os problemas que persistem e ainda impedem uma vivência plena, da violência de gênero que mata diariamente tantas mulheres aos acessos limitados na vida pública e no mercado de trabalho.
Neste dia de luta e conscientização, a pergunta é para cada uma das mulheres, a partir de suas próprias experiências: qual é hoje o maior desafio que você enfrenta, por ser mulher? As respostas vão compor uma matéria sobre o tema. Participe!

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