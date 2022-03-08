Quais são os maiores desafios que você enfrenta por ser mulher?

Passado, presente e futuro se encontram no Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8 de março. É a data em que as conquistas femininas são celebradas, sem deixar de lado os problemas que persistem e ainda impedem uma vivência plena, da violência de gênero que mata diariamente tantas mulheres aos acessos limitados na vida pública e no mercado de trabalho.