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Clube A Gazeta

Celebre o dia da mulher com uma programação especial

Para celebrar o dia internacional da mulher, confira uma programação especial que o Clube A Gazeta preparou com alguns parceiros

Públicado em 

07 mar 2022 às 13:20
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira a programação do  dia da mulher Crédito: Pexels
Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o dia internacional da mulher é celebrado em 8 de março e resgata todos os anos as conquistas sociais, políticas e econômicas do movimento feminino.
Hoje, elas estão no mercado de trabalho e ocupando a cada dia mais locais, que antes só eram cedidos a líderes masculinos. Mas apesar dos avanços, ainda é preciso lutar mais, por isso a importância dessa data.
Para as mulheres que gostam de celebrar o próprio dia, o Clube A Gazeta preparou promoções e descontos exclusivos. A partir desta segunda-feira (07) até a próxima sexta-feira (11), as mulheres que são assinantes podem se inscrever em um sorteio exclusivo com uma série de prêmios especiais para comemorar.
Na lista abaixo você pode conferir alguns dos prêmios sorteados e uma lista de parceiros que podem ajudar a aproveitar essa data tão especial.

COMECE O DIA BEM

Para começar o dia bem, a dica é dar iniciar a programação na Vida Viva Medicina Vibracional. Com o tratamento terapêutico holístico do grupo, é possível equilibrar as energias e relaxar o corpo e a mente. Além dos 15% de desconto nos serviços para assinantes, o grupo vai sortear um mix de tratamentos em uma única sessão de uma hora e meia, que inclui spa dos pés, massagem relaxante e quick.
Inicie com a programação na Vida Viva Medicina Vibracional Crédito: Pexels

ALMOÇO SAUDÁVEL

Na hora do almoço, a data pede uma refeição especial. Por isso, o Aloha Hawaiian Restaurant é uma boa pedida para quem procura por alimentação saudável e qualidade de vida por meio da culinária havaiana. De frente para o mar, o restaurante vai sortear R$ 100 em consumação para mulheres assinantes do Clube A Gazeta.
Aloha tem programação Crédito: Instagram: alohavilavelha

PELA TARDE DESCANSE

Depois do almoço, é hora de voltar a cuidar de você e da sua autoestima. Na Femme Franchise Estethique, os programas oferecidos são feitos sobre medida para disfunções estéticas. Além disso, no dia da mulher, a clínica vai sortear e oferecer um tratamento rejuvenescedor completo envolvendo limpeza facial, peeling de cristal e criofrequência.
Massagens são opções Crédito: Pexels

CURTA A NOITE COM AS AMIGAS

Para finalizar o dia, nada melhor que um bom happy hour acompanhado das melhores amigas na Casa 107. Além dos descontos de 10% para assinantes e a cortesia de um café ou chopp na unidade do Aeroporto de Vitória, o Clube A Gazeta também vai sortear cinco vouchers de R$ 50,00.
Aproveite o chopp da Casa 107! Crédito: Pexels

SORTEIO

Para as interessadas em se inscrever, basta acessar a aba de promoções no site do Clube A Gazeta e fazer o cadastro até a próxima sexta (11/03). O sorteio será realizado no mesmo dia, também no site oficial.

INFORMAÇÕES:

E para aqueles que não são assinantes acesse: Clube A Gazeta
Telefone: (27) 3321-8699
WhatsApp: (27) 3321-8699

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Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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