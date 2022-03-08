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8 de Março

ES abre 10 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação para mulheres

Cursos voltados ao público feminino visam à capacitação que permite inserção no mercado de trabalho; veja como se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2022 às 06:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 06:00

Mulheres empreendedoras poderão fazer curso do Ifes pela internet
Os cursos serão on-line e exclusivamente para o público feminino  Crédito: Pixabay
Para entrar no mercado de trabalho ou conseguir uma nova colocação, muitas mulheres encontram dificuldades por falta de uma preparação adequada. Então, buscar a capacitação é um caminho para conseguir melhores oportunidades. Com foco nesse público, o governo do Espírito Santo abre, nesta terça-feira (8), a inscrição para 10 mil vagas em  cursos de qualificação. 
A oferta é exclusiva para o público feminino e marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. São 10 opções de curso on-line: agente epidemiológico, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, auxiliar de creche, educação especial inclusiva, inglês básico, secretaria escolar, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, e Word e Excel. 

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"Sabemos que a educação é o que transforma a vida das pessoas. No Dia Internacional da Mulher estamos oferecendo cursos para que as capixabas possam aproveitar essa chance como possibilidade de mudança. Queremos o empoderamento da mulher através do autoconhecimento e da valorização de seus potenciais, da melhoria da autoestima e da sua qualificação social e profissional para autonomia econômica. Buscamos com isso uma forma de fomentar o protagonismo feminino, a empregabilidade, incentivando a consciência crítica, a cidadania e o respeito às diferenças", destaca a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes. 
As aulas serão on-line e serão permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos. Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos completos na data da matrícula; sendo que, na área da saúde, é preciso ter no mínimo 18 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet.
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17, no endereço qualificar.es.gov.br
"Digo sempre que tenho muito orgulho de ser a primeira mulher vice-governadora do Espírito Santo, porque eu soube aproveitar o meu lugar de fala. Nesse Dia da Mulher desejo que elas encontrem um caminho na qualificação tendo uma ocupação e podendo desenvolver seu talento, sua capacidade", conclui Jacqueline. 

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