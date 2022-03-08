Os cursos serão on-line e exclusivamente para o público feminino Crédito: Pixabay

Para entrar no mercado de trabalho ou conseguir uma nova colocação, muitas mulheres encontram dificuldades por falta de uma preparação adequada. Então, buscar a capacitação é um caminho para conseguir melhores oportunidades. Com foco nesse público, o governo do Espírito Santo abre, nesta terça-feira (8), a inscrição para 10 mil vagas em cursos de qualificação.

A oferta é exclusiva para o público feminino e marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. São 10 opções de curso on-line: agente epidemiológico, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, auxiliar de creche, educação especial inclusiva, inglês básico, secretaria escolar, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, e Word e Excel.

Your browser does not support the audio element. ES abre 10 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação para mulheres

"Sabemos que a educação é o que transforma a vida das pessoas. No Dia Internacional da Mulher estamos oferecendo cursos para que as capixabas possam aproveitar essa chance como possibilidade de mudança. Queremos o empoderamento da mulher através do autoconhecimento e da valorização de seus potenciais, da melhoria da autoestima e da sua qualificação social e profissional para autonomia econômica. Buscamos com isso uma forma de fomentar o protagonismo feminino, a empregabilidade, incentivando a consciência crítica, a cidadania e o respeito às diferenças", destaca a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes.

As aulas serão on-line e serão permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos. Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos completos na data da matrícula; sendo que, na área da saúde, é preciso ter no mínimo 18 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 17, no endereço qualificar.es.gov.br