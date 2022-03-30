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Acidente

Ônibus tomba na Bahia e quatro pessoas morrem

Veículo ia de Correntina para Brasília

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:43

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:43
Pelo menos quatro pessoas morreram em um acidente rodoviário no entroncamento da BR-349 com a BR-020, em Correntina, na Bahia. O acidente envolveu um ônibus da Viação Catedral, que ia de Correntina para Brasília. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou por volta das 23h50 de ontem (29), deixando, além dos mortos, vários feridos.
Ônibus tomba na Bahia e quatro pessoas morrem
Ônibus tomba na Bahia e quatro pessoas morrem Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros da Bahia
Uma equipe de unidade operacional de Barreiras foi acionada e seguiu para o local. A PRF disse que o tombamento do veículo deixou vários feridos com “lesões graves”, e que já foram confirmados pelo menos quatro óbitos.
Ainda segundo a PRF, foi solicitado o reforço de uma equipe da cidade de Alvorada do Norte para, diante da situação, auxiliar a equipe de Barreiras que já se encontra no local do acidente.

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