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Prisão preventiva

Delegado preso em Vitória ameaçou delegada dizendo que praticava artes marciais

Daniel Augusto Duboc Ferreira, preso em flagrante depois de invadir a DPCA e ameaçar a delegada titular da unidade, Larissa Lacerda, na segunda (28), teve a prisão mantida pela Justiça durante a audiência de custódia
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mar 2022 às 10:21

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:21

Daniel Duboc foi preso depois de invadir sala da DPCA e ameaçar delegada
Daniel Duboc foi preso depois de invadir sala da DPCA e ameaçar delegada Crédito: Divulgação/Polícia Civil | Reprodução/Redes Sociais
O delegado da Polícia Civil Daniel Augusto Duboc Ferreira, que invadiu uma sala da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) nesta segunda-feira (28), ameaçou a delegada titular da unidade, Larissa Lacerda, e quebrou uma porta teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta terça-feira (29). A informação consta no documento do termo de audiência de custódia de Duboc, que a reportagem de A Gazeta teve acesso. 
Segundo os fatos narrados na audiência, presidida pela juíza Raquel de Almeida Valinho, Duboc teria ficado irritado por conta de uma divisão de tarefas e invadiu a sala da delegada Larissa Lacerda. Em seguida, teve início uma discussão e a recusa de Duboc em sair da sala. Ele, então, passou a ameaçar a titular da unidade, alegando que era praticante de artes marciais.
"Ainda, durante a discussão, o indiciado teria ameaçado a mesma, narrando ser praticante de artes marciais e que 'isso não ia ficar assim', tendo o autuado, ainda, durante toda a discussão, menosprezado e ridicularizado a atuação da Delegada Chefe da DPCA, a desacatando em função de seu cargo, oportunidade em que os doutos Delegados André e Rhaiana adentraram o gabinete e tiraram o indiciado do local, o deixando na recepção da Delegacia"
Trecho do termo de audiência de custódia - .
Ainda de acordo com os fatos narrados na audiência, a delegada Larissa pediu que a porta da unidade fosse trancada, por conta do estado de irritação de Duboc. Ele, então, deu um chute em uma porta de vidro, que quebrou. Neste momento, ele recebeu a voz de prisão de outro delegado.
"Diante do fato do autuado estar extremamente alterado, a Dra. Larissa determinou que trancassem as portas da Delegacia de Polícia e deixassem o indiciado do lado de fora até a chegada dos membros da Corregedoria da Polícia Civil, tendo o indiciado novamente se descontrolado e chutado a porta de vidro do local, vindo a quebrá-la, oportunidade em que recebeu voz de prisão do Dr. Alexandre Falcão, Delegado de Polícia"
Trecho do termo de audiência de custódia - .
Demandada pela reportagem de A Gazeta na terça-feira (29), a Polícia Civil informou que o delegado estava em descontrole emocional quando entrou na DPCA. Além de ameaçar a titular da delegacia, ele ainda quebrou a porta de entrada da unidade. Conforme a corporação, ele foi encaminhado à Corregedoria e, depois, ao Alfa 10, o presídio para policiais.
A corporação foi novamente demandada pela reportagem nesta quarta-feira (30), para saber se gostaria de se manifestar sobre a alegação de que a invasão e ameaça aconteceram por conta de uma divisão de tarefas. Também foi questionado se a delegada Larissa Lacerda gostaria de se manifestar sobre o caso. No entanto, a Polícia Civil somente informou que o delegado segue detido no Alfa 10, após determinação judicial, e que um Procedimento Administrativo (PAD) foi instaurado pela Corregedoria da PCES para apurar o fato.
A reportagem de A Gazeta também tenta contato com a defesa do delegado Daniel Duboc. Assim que houver a manifestação pelo lado do delegado preso, a matéria será atualizada.

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