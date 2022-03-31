Crea aponta erros de construção em casa que desabou em Cariacica

Filho de casal que morava no imóvel olha para os destroços após o desabamento Crédito: Fernando Madeira

Em entrevista dada à repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, o engenheiro do Crea Leonardo Leal destacou que a laje, os pilares e as vigas da estrutura estavam fora de normas técnicas.

“Nós observamos vários erros de construção. A laje, por exemplo, não tinha ferro, era só concreto, tinha fios passando dentro. O pilar, fora de norma. O mínimo é 360 m² e o pilar está com 200 m², e a viga também está fora de norma”, afirmou.

O engenheiro ainda evidenciou a possibilidade de fadiga da estrutura, levando ao colapso da construção. “É a mesma coisa que alguém ir ao mercado e comprar um saco de arroz. Vai levar ele leve para casa, mas se ficar segurando ele o dia todo, vai ficar pesado. Ocorre o mesmo na estrutura, ela vai aguentando até a fadiga e entrar em colapso”, explicou.

Leonardo aproveitou o momento para ressaltar a importância de ter profissionais habilitados durante a construção de imóveis. “Por isso orientamos a todos a sempre procurarem um profissional habilitado, um engenheiro civil ou uma empresa especializada com registro no Crea para poder fazer sua obra” finalizou.

O Crea-ES informou que vai fazer um relatório acerca do desabamento da casa e enviar à Prefeitura de Cariacica, além de pedir uma análise estrutural do imóvel ao lado do que desabou.

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Casa desaba em Flexal II, Cariacica

IDOSO MORREU NO DESABAMENTO

O aposentado José Laurindo, de 79 anos, foi encontrado morto no imóvel . A esposa dele, Aldenir Kobe Gomes, de 79 anos, e a irmã dela, Amália Pereira Gomes, também estavam na edificação e foram retiradas com vida dos escombros e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares chegaram ao local, conseguiram retirar duas vítimas e as encaminhou a um hospital, mas foi informada que uma terceira pessoa poderia estar sob os destroços. A Equipe de Busca com Cães (K9) então foi acionada e, com um cão farejador, conseguiu localizar o corpo da terceira pessoa, o aposentado José Laurindo.

Os bombeiros acionaram a Polícia Civil, para os trabalhos de perícia, e a Defesa Civil Municipal, para realizar a avaliação estrutural da edificação.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o filho de Aldenir, Cleverson Gomes, informou que a mãe teve fratura exposta em um dos pés e passou por cirurgia. Já a irmã dela teve fratura no braço direito e escoriações, além de traumatismo no tórax. A equipe médica, no entanto, avalia a necessidade da cirurgia.