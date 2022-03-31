Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Idosas resgatadas

Idoso morre soterrado após casa desabar em Cariacica

Foi necessário usar um cão farejador para encontrar o corpo da vítima; a esposa dele e a irmã dela foram retiradas com vida dos escombros

Publicado em 31 de Março de 2022 às 07:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2022 às 07:14
Os idosos que estavam na casa na hora do desabamento
Os idosos que estavam na casa na hora do desabamento Crédito: Reprodução
O aposentado José Laurindo, de 79 anos, foi encontrado morto no imóvel que desabou na noite desta quarta-feira (30), no bairro Flexal II, Cariacica. A esposa dele, Aldenir Kobe Gomes, de 79 anos, e a irmã dela, Amália Pereira Gomes, de 89 anos, também estavam na edificação e foram retiradas com vida dos escombros e socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares chegaram ao local, conseguiram retirar duas vítimas e as encaminhou a um hospital, mas foi informada que uma terceira pessoa poderia estar sob os destroços.
A Equipe de Busca com Cães (K9) então foi acionada e, com um cão farejador, conseguiu localizar o corpo da terceira pessoa, o aposentado José Laurindo.
Os bombeiros acionaram a Polícia Civil, para os trabalhos de perícia, e a Defesa Civil Municipal, para realizar a avaliação estrutural da edificação.

ESTADO DE SAÚDE DAS IDOSAS

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o filho de Aldenir, Cleverson Gomes, informou que a mãe teve fratura exposta em um dos pés e passou por cirurgia. Já a irmã dela teve fratura no braço direito e escoriações, além de traumatismo no tórax. A equipe médica, no entanto, avalia a necessidade da cirurgia.
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o auxiliar de montagem e vizinho das vítimas Anderson da Silva, relatou que o  idoso chegou a ver a parede do imóvel caindo. 
"Quando ele estava na varanda, caiu uma lasca do lado da entrada da casa deles. Depois ele entrou para dentro de casa. O desabamento começou da frente para trás. Desabou tudo", contou. 
Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que estará a partir das 7h desta quinta-feira (31) no local para realizar vistorias técnica e fiscal.
“A equipe de engenheiros do Crea-ES irá verificar a causa do desabamento, se há registros sobre a construção como projetos, anotações de responsabilidade técnica e se, durante a construção, a obra foi acompanhada por profissional ou empresa legalmente habilitado e executada dentro das normas e da legislação vigente”, informou o órgão.
Idoso morre soterrado após casa desabar em Cariacica

Veja Também

Em 2ª instância, Justiça do ES inocenta motorista por morte de ginasta

Confusão em posto de gasolina vira caso de polícia em Cachoeiro

Comerciante é esfaqueado por se recusar a dar dinheiro ao irmão no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cariacica defesa civil Grande Vitória Polícia Civil Desabamento Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tribunal de Contas do Espírito Santo
Ônibus intermunicipais no ES: passageiros precisam ter a garantia de que estão seguros
Editais e Avisos - 12/05/2026
Imagem BBC Brasil
PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados