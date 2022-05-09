Viatura policial e carro se envolvem em acidente em Vitória

Um acidente envolvendo um carro e uma viatura da Polícia Civil complicou o trânsito na Reta da Penha, em Vitória, desde o início da noite desta segunda-feira (9). Imagem enviada por leitor de A Gazeta mostra os dois veículos batidos no cruzamento da via com a Avenida Desembargador Santos Neves. Às 21h15 a pista já estava liberada.
A Guarda Municipal enviou equipe ao local, mas não soube informar a dinâmica do acidente ou se há feridos. Devido à ocorrência, motoristas enfrentavam dificuldade para seguir no sentido Terceira Ponte por volta das 19h. Até 20h45, condutores que trafegavam na região ainda enfrentavam dificuldades no trânsito e informaram que os veículos permaneciam no local. Às 21h, a corporação informou que a ocorrência ainda estava em andamento. Às 21h25, a reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que o trecho já havia sido liberado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para ter mais informações do acidente. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.
Atualização
09/05/2022 - 9:53
Às 21h25, a reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que o trecho já estava liberado. O texto foi atualizado.