Viatura policial e carro se envolvem em acidente em Vitória

A Guarda Municipal enviou equipe ao local, mas não soube informar a dinâmica do acidente ou se há feridos. Devido à ocorrência, motoristas enfrentavam dificuldade para seguir no sentido Terceira Ponte por volta das 19h. Até 20h45, condutores que trafegavam na região ainda enfrentavam dificuldades no trânsito e informaram que os veículos permaneciam no local. Às 21h, a corporação informou que a ocorrência ainda estava em andamento. Às 21h25, a reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que o trecho já havia sido liberado.