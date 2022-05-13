BR 101 é interditada para retirada de carreta envolvida em acidente com morte em Fundão

O trecho do km 238 da BR 101, em Fundão, foi totalmente interditado às 11h30 desta sexta-feira (13) para a retirada de uma carreta envolvida em um acidente que resultou na morte de duas pessoas nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é de que a rodovia seja liberada em 1h30.
A batida frontal envolveu uma carreta e um carro — cujos motoristas perderam a vida no local. As identidades não foram divulgadas. A primeira morte confirmada foi a da motorista do carro. Equipes de resgate ainda trabalhavam no resgate do caminhoneiro, preso às ferragens, quando, por volta das 18 horas, informaram sobre o segundo óbito. Nomes não foram divulgados.
De acordo com informações Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 15 horas na altura do quilômetro 238, perto do Trevo de Timbuí. Os condutores eram os únicos ocupantes dos automóveis.
Embora a dinâmica não tenha sido esclarecida, a corporação ressaltou que é proibido fazer ultrapassagens no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Eco101 foram acionadas no local do acidente.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso foi registrado como acidente fatal.