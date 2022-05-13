BR 101 é interditada para retirada de carreta envolvida em acidente com morte em Fundão

A carreta desceu por um barranco às margens da BR 101, após o acidente no trecho de Timbuí, em Fundão

A batida frontal envolveu uma carreta e um carro — cujos motoristas perderam a vida no local. As identidades não foram divulgadas. A primeira morte confirmada foi a da motorista do carro. Equipes de resgate ainda trabalhavam no resgate do caminhoneiro, preso às ferragens, quando, por volta das 18 horas, informaram sobre o segundo óbito. Nomes não foram divulgados.