Caminhoneiro capixaba morre em grave acidente na Via Dutra em SP

Jhonylton Couto dirigia a própria carreta envolvida no acidente que o vitimou na Dutra, em São Paulo Crédito: Divulgação/PRF e Arquivo pessoal

Um caminhoneiro capixaba morreu em um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (13), na Rodovia Presidente Dutra (Via Dutra), na cidade de Lorena, no interior de São Paulo . Jhonylton Couto, de 36 anos, dirigia a própria carreta, que bateu violentamente na traseira de um caminhão que cruzava a pista ao sair de um posto de combustíveis. Com a batida, o motorista morreu na hora.

Uma vizinha e amiga da família contou à reportagem de A Gazeta que Jhonylton era nascido e criado no bairro Nova Brasília, em Cariacica, pai de três filhos e muito querido na região.

Ela contou que, além do vizinho, o outro motorista que trabalha revezando com Jhonylton ao volante ficou ferido na batida, mas sobreviveu. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital da região com ferimentos leves. A carreta dirigida pela vítima estava carregada com vergalhões, que seriam trazidos ao Estado.

PRIMO AVISADO

Segundo a moradora, a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo entrou em contato com um primo de Jhonylton, também caminhoneiro, sobre o acidente envolvendo o capixaba. Esse familiar também estava na estrada e foi até o local do acidente na Dutra, no quilômetro 45.

Jhonylton era pai de três filhos e morador do bairro Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Pela manhã, ele seguiu para o Departamento Médico Legal para onde o corpo do primo foi levado. O familiar tenta agilizar a liberação de Jhonylton para trazê-lo ao Espírito Santo e, assim, realizar o sepultamento.

O outro motorista envolvido no acidente foi ouvido pela PRF e liberado na sequência. Ele não se feriu no incidente.