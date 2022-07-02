Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
2 de julho

Dia do Bombeiro: histórias dos heróis que viraram notícia no ES

O trabalho diário é dedicado a salvar pessoas nas mais diversas situações; em homenagem a esses profissionais, A Gazeta reuniu alguns casos emblemáticos
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

02 jul 2022 às 10:45

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 10:45

Publicação no jornal A Gazeta em 2 de julho de 1972
Publicação no suplemento infantil de A Gazeta, em 2 de julho de 1972, já homenageava os profissionais Crédito: Cedoc / A Gazeta
Coragem, disposição, determinação e, acima de tudo, amor ao próximo. Para o Corpo de Bombeiros, oferecer ajuda às pessoas é ir muito além do socorro, é juntar todas essas qualidades para preservar e resgatar vidas. Neste sábado, 2 de julho, Dia do Bombeiro, A Gazeta reuniu histórias desses profissionais que se arriscam para cumprir as missões a que são designados. Alguns, já viraram notícia.
Esse é o caso da capitã Flavia Pavani, que, em maio de 2016, durante uma ocorrência de um grave acidente automobilístico na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, teve que acalmar a pequena Natália, de 4 anos, enquanto o pai era retirado das ferragens.
"Nosso serviço é muito mais do que salvar uma pessoa e a gente pode fazer o bem de diversas formas. Mas não fiz nada mais do que outra pessoa poderia fazer, qualquer um poderia fazer o que eu fiz. Gostaria muito que a família fizesse contato comigo, porque quero rever a Natália, dar um abraço nela e devolver a sandalinha que ficou comigo", declarou na época.
Flavia Pavani, capitã do bombeiro, mostra sandália de menina que ela acolheu em situação de resgate em acidente de trânsito
Flavia Pavani, capitã do Corpo de Bombeiros, mostra sandália de menina que ela acolheu em situação de resgate em acidente de trânsito Crédito: Edson Chagas

Veja Também

Tamanduá mobiliza bombeiros em resgate inusitado em Colatina

Há mais de 20 anos ajudando a salvar vidas, o sargento Rubinaldo Leite ainda comemora quando, depois de um chamado, tudo acaba bem. Foi assim no incêndio que atingiu o edifício Aldebaran, no Centro de Vitória, em outubro de 2017. 
Ele contou à reportagem, na época, que o desgaste de subir e descer os 19 andares do edifício rapidamente foi gerando cansaço em toda a equipe. Em uma das descidas, passou mal e teve que ser atendido por uma ambulância. Depois de receber oxigênio e já recuperado, continuou ajudando os moradores.
Depois do susto, sargento Rubinaldo reencontrou moradoras
Depois do susto, sargento Rubinaldo reencontrou as moradoras Venina Muniz, Rita Góes, Ivete Gimenes e Jovita Teixeira Crédito: Marcelo Prest

Veja Também

Bombeiros que trabalharam em desabamento em Vila Velha são homenageados

Em 2011, uma ligação telefônica que durou menos de três minutos salvou a vida da recém-nascida Sofya, de apenas 24 dias. De um lado da linha, o comerciante Weverton Ribon, 38 anos, tentava, desesperado, socorrer a filha, que havia engasgado. Do outro lado estava o cabo do Corpo de Bombeiros Israel Oliveira Santos, que orientou o pai da criança a executar um procedimento que salvou do sufocamento. 
Na semana seguinte, os pais da recém-nascida e a irmã dela, Brunna, de 8 anos, conheceram o bombeiro. Emocionados, todos agradeceram. “Se não fosse a ajuda dos bombeiros, hoje eu estaria enterrando a minha filha. Sou muito grata ao cabo Israel”, disse a mãe das crianças, Tatiana Ribon, à reportagem de A Gazeta.
Tatiana apresenta a filha Sofya ao cabo Israel; o bombeiro orientou o pai do bebê, Weverton, no salvamento
Tatiana apresenta a filha Sofya ao cabo Israel; o bombeiro orientou o pai do bebê, Weverton, no salvamento Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja Também

Após ser jogado de ponte, cachorrinho é salvo por bombeiros em Guarapari

Em 2012, A Gazeta contou a história do sargento Rogério Rufino, que exercia com paixão a profissão havia quase 24 anos. No meio de tantos resgates e salvamentos que fez durante esse período, inspirou a filha, Laíssa Rufino, a seguir o mesmo caminho.
“A dedicação e o amor pelo que faz são visíveis nas atitudes do meu pai. O exemplo dele me fez querer seguir a mesma carreira” afirmou Laíssa.
Sargento Rufino inspirou a filha Laíssa e tira motivação da rotina de salvar vidas
Sargento Rufino inspirou a filha Laíssa e tira motivação da rotina de salvar vidas Crédito: Gabriel Lôrdello
Data: 7/7/1994 - Bombeiros trabalhando no Incêndio da Vila Rubim
Bombeiros trabalhando no incêndio da Vila Rubim, em 1984 Crédito: Chico Guedes
Incêndio Hipermercado Roncetti - Bombeiros apagando fogo
Incêndio no Hipermercado Roncetti, em 1996  Crédito: Chico Guedes
Em 2005, corporação atendia pelo menos 50 casos por dia, além daqueles que acontecem quando não estão trabalhando
 Corporação é treinada para atender às mais diversas ocorrências de salvamento Crédito: Chico Guedes
Data: 30/10/2013 - ES - Vitória - Bombeiro e equipe do Samu resgatam pintor que se acidentou enquanto trabalhava em um prédio na Avenida Leitão da Silva
Bombeiros e equipe do Samu resgatam pintor que se acidentou enquanto trabalhava em um prédio na Avenida Leitão da Silva Crédito: Vitor Jubini
2019 - Homenagens a um herói: A emoção marcou a despedida do bombeiro Marco Antônio Cordeiro, que morreu na segunda-feira, em Alfredo Chaves, ao tentar salvar um cão que caiu em um penhasco
Homenagens a um herói: A emoção marcou a despedida do bombeiro Marco Antônio Cordeiro, que morreu em Alfredo Chaves, ao tentar salvar um cão que caiu em um penhasco Crédito: Fernando Madeira

Veja Também

Chuvas no Recife: ES envia bombeiros e cães para buscas por desaparecidos

Bombeiros que trabalharam em desabamento em Vila Velha são homenageados

Bombeiros que atuaram em desabamento no ES ajudaram em desastres como Brumadinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados