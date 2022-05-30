Chuvas no Recife: ES envia bombeiros e cães para buscas por desaparecidos

Quatro profissionais do Corpo de Bombeiros e duas cadelas do Espírito Santo serão enviados para atuarem nas buscas por pessoas que desapareceram durante as fortes chuvas na Grande Recife, em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em rede social nesta segunda-feira (30). Números apontam 91 mortes confirmadas e 26 desaparecidos.
Segundo Casagrande, a equipe deve seguir para o local da tragédia ainda nesta segunda-feira. O governador disse que este é um "momento de nos solidarizarmos com o Estado que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas".
Alagamentos e deslizamentos são registrados na Grande Recife desde o dia 23 de maio. A primeira morte foi confirmada na última quarta-feira (25). Desde então, os números de óbitos, desaparecidos, desalojados e desabrigados cresceram. São ao menos 5 mil desabrigados.
Equipes da Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros e órgãos municipais atuam nas buscas aos desaparecidos.