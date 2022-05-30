Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
91 mortos

Chuvas no Recife: ES envia bombeiros e cães para buscas por desaparecidos

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) em rede social nesta segunda-feira (30). Números apontam 91 mortes confirmadas e 26 desaparecidos

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 16:56

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 mai 2022 às 16:56
Chuva
Chuva provoca alagamentos no Recife, em Pernambuco Crédito: Reprodução/WhatsApp
Quatro profissionais do Corpo de Bombeiros e duas cadelas do Espírito Santo serão enviados para atuarem nas buscas por pessoas que desapareceram durante as fortes chuvas na Grande Recife, em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), em rede social nesta segunda-feira (30). Números apontam 91 mortes confirmadas e 26 desaparecidos.
Segundo Casagrande, a equipe deve seguir para o local da tragédia ainda nesta segunda-feira. O governador disse que este é um "momento de nos solidarizarmos com o Estado que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas".
Alagamentos e deslizamentos são registrados na Grande Recife desde o dia 23 de maio. A primeira morte foi confirmada na última quarta-feira (25). Desde então, os números de óbitos, desaparecidos, desalojados e desabrigados cresceram. São ao menos 5 mil desabrigados.
Equipes da Defesa Civil, Exército, Corpo de Bombeiros e órgãos municipais atuam nas buscas aos desaparecidos.

Veja Também

Junho começa com chegada de frente fria no Espírito Santo

Passa de 80 o número de mortes pelas chuvas no Grande Recife

Vídeo: casa cai dentro de rio na Grande Recife após enxurrada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil chuva espírito santo Renato Casagrande Pernambuco Recife (PE)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados