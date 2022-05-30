Chuvas no Recife: ES envia bombeiros e cães para buscas por desaparecidos

Chuva provoca alagamentos no Recife, em Pernambuco Crédito: Reprodução/WhatsApp

Segundo Casagrande, a equipe deve seguir para o local da tragédia ainda nesta segunda-feira. O governador disse que este é um "momento de nos solidarizarmos com o Estado que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas".

Enviaremos a Pernambuco, ainda hoje, quatro bombeiros e duas cadelas para atuarem na busca aos desaparecidos. Este é mais um momento de nos solidarizarmos com o estado que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 30, 2022

Alagamentos e deslizamentos são registrados na Grande Recife desde o dia 23 de maio. A primeira morte foi confirmada na última quarta-feira (25). Desde então, os números de óbitos, desaparecidos, desalojados e desabrigados cresceram. São ao menos 5 mil desabrigados.