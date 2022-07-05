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Carro destrói poste e capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Estrutura precisou ser substituída pela EDP. Trânsito ficou parcialmente interditado até as 15 horas desta terça-feira (5)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jul 2022 às 06:55

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 06:55

Um carro modelo Honda Civic colidiu contra um poste e capotou na madrugada desta terça-feira (5) na Avenida Dante Michelini, na altura do Hotel Aruan, em Vitória. Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado a um hospital particular.
Polícia Militar informou que o condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e relatou que perdeu o controle da direção ao passar por um buraco na via, vindo a colidir contra o poste e um carro que estava estacionado. A vítima foi socorrida pelo Samu.
Como o poste ficou totalmente destruído, a EDP esteve no local ainda na manhã de terça-feira para fazer a substituição da estrutura. Por volta das 15h, a concessionária informou que o serviço havia sido encerrado. O trânsito, que chegou a ficar parcialmente interditado, foi liberado após a finalização dos trabalhos da equipe de energia.
Carro destrói poste e capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória
Carro capotado após destruir poste Crédito: Fabrício Christi
Segundo a a EDP, para trocar o poste foi necessário interromper o fornecimento de energia para 100 clientes da região. Após a finalização dos trabalhos, um cliente ainda permanecia sem energia, segundo a concessionária. "Já o reparo e adequação dos cabos de telecomunicações são de responsabilidade das empresas compartilhantes", finalizou, em nota.
Agentes da Guarda estiveram no local orientando motoristas durante a interdição parcial. O veículo foi retirado do local por um guincho particular. Apesar do acidente, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que não houve danos aos semáforos na região.  A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) afirmou que "a Central de Serviços fez uma vistoria no local e não localizou qualquer buraco na via".

Atualização

05/07/2022 - 2:22
Após publicação desta matéria, Setran se posicionou sobre o acidente, às 13h53. O texto foi atualizado.

Atualização

05/07/2022 - 3:21
A EDP informou que encerrou a substituição do poste. A Prefeitura de Vitória destacou a liberação total do trânsito.

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