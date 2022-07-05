Carro destrói poste e capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória

TV Gazeta, o motorista de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado a um hospital particular. Um carro modelo Honda Civic colidiu contra um poste e capotou na madrugada desta terça-feira (5) na Avenida Dante Michelini, na altura do Hotel Aruan, em Vitória . Segundo apuração da, o motorista de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi levado a um hospital particular.

Polícia Militar informou que o condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e relatou que perdeu o controle da direção ao passar por um buraco na via, vindo a colidir contra o poste e um carro que estava estacionado. A vítima foi socorrida pelo Samu.

Como o poste ficou totalmente destruído, a EDP esteve no local ainda na manhã de terça-feira para fazer a substituição da estrutura. Por volta das 15h, a concessionária informou que o serviço havia sido encerrado. O trânsito, que chegou a ficar parcialmente interditado, foi liberado após a finalização dos trabalhos da equipe de energia.

Carro capotado após destruir poste Crédito: Fabrício Christi

Segundo a a EDP, para trocar o poste foi necessário interromper o fornecimento de energia para 100 clientes da região. Após a finalização dos trabalhos, um cliente ainda permanecia sem energia, segundo a concessionária. "Já o reparo e adequação dos cabos de telecomunicações são de responsabilidade das empresas compartilhantes", finalizou, em nota.

Agentes da Guarda estiveram no local orientando motoristas durante a interdição parcial. O veículo foi retirado do local por um guincho particular. Apesar do acidente, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que não houve danos aos semáforos na região. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) afirmou que "a Central de Serviços fez uma vistoria no local e não localizou qualquer buraco na via".

Atualização Após publicação desta matéria, Setran se posicionou sobre o acidente, às 13h53. O texto foi atualizado.