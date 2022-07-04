Protesto com queima de pneus interdita Rodovia do Sol em Guarapari

Protesto com pneus queimados interdita Rodovia do Sol em Guarapari Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta

Um protesto com pneus queimados interditou a Rodovia do Sol nos dois sentidos na altura do quilômetro 41, no bairro Santa Mônica, em Guarapari , às 11h desta segunda-feira (4). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, a Polícia Militar esteve no local e a manifestação durou mais de uma hora. Às 12h40, a via foi totalmente liberada.

Em nota, a polícia contou que cerca de 100 pessoas participaram do protesto e a motivação seria o fato de a companhia de energia estar fazendo o desligamento de ligações clandestinas na região.

Ainda de acordo com a Rodosol, o protesto aconteceu próximo ao trevo da entrada de Setiba. A concessionária explicou que manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam as quatro faixas da pista. A polícia informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para controle das chamas.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra as chamas consumindo os pneus. O homem, enquanto filma, fala de falta de água e luz a moradores, além de ameaças de despejo. Assista abaixo:

O QUE DIZ A EDP

Em nota, a EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, explicou que a ação de retirada de ligações clandestinas foi feita nesta segunda-feira (4) em uma área não regularizada no município de Guarapari. Para a companhia, a ação tem como objetivo garantir a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia elétrica dos clientes da região.

"Conforme regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as distribuidoras só podem atender pedidos de nova ligação de energia desde que estejam em áreas legalizadas e regularizadas pelos Poderes Públicos e, além disso, devem interromper o fornecimento quando constatada ligação clandestina", acrescentou a companhia.

A EDP também ressaltou que fazer ligações clandestinas é crime e pode provocar acidentes e sobrecarregar a rede elétrica, o que causa impacto na qualidade do fornecimento de energia. A companhia pontuou que, assim, clientes podem sofrer com interrupções do fornecimento nas residências, comércios e vias públicas.

"Tais ações ainda impactam em um aumento no valor da tarifa de energia elétrica, conforme determinação da Aneel", finalizou a EDP.