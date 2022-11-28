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Inmet: Espírito Santo tem alertas para mais temporais e ventania

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 3 novos avisos climáticos, com grau de severidade de "grande perigo" e "perigo", além de ventos que podem chegar aos 100 km/h
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:36

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:36

Ao todo, são três alertas do Inmet para o Estado até terça-feira (29); confira as cidades
ES tem três alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Crédito: Reprodução | Inmet
Espírito Santo recebeu três alertas meteorológicos nesta segunda-feira (28): dois de "perigo" para chuvas intensas e ventos costeiros, e um vermelho, que indica "grande perigo" para acumulado de chuva. Os riscos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são de alagamentos e corte de energia elétrica em algumas cidades.
O alerta vermelho de acumulado de chuva começou às 11h desta segunda-feira (28) e é válido até o mesmo horário de terça-feira (29). De acordo com o Inmet, pode chover de 60mm a 100mm por dia. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em nove cidades. Veja quais são:
  1. Boa Esperança 
  2. Conceição da Barra 
  3. Jaguaré
  4. Montanha
  5. Nova Venécia
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Chuva intensa em todo o ES

O alerta laranja de chuvas intensas é para todos os 78 municípios do Espírito Santo. Ele começou às 10h30 desta segunda-feira (28) e vai até 10h de terça-feira (29).
Há aviso de chuvas entre 30mm e 60mm por hora ou 50mm a 100mm por dia, além de alerta para ventos de até 100 km/h. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Inmet: Espírito Santo tem alertas para mais temporais e ventania

Ventos costeiros

O último alerta de perigo é para ventos costeiros em 19 cidades do Estado. O aviso teve início à meia-noite de domingo (27) e é válido até 23h59 desta terça-feira (29). Confira os municípios:
  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Guarapari
  7. Iconha
  8. Itapemirim
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Marataízes
  12. Piúma
  13. Presidente Kennedy
  14. Rio Novo do Sul
  15. São Mateus
  16. Serra
  17. Viana
  18. Vila Velha
  19. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Observe alteração nas encostas.

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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