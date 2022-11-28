Inmet: Espírito Santo tem alertas para mais temporais e ventania

- Boa Esperança
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Instruções do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).