Inmet: Espírito Santo tem alertas para mais temporais e ventania

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Observe alteração nas encostas.

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

