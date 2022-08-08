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Protetor de florestas

Empresário cultiva e doa mudas da Mata Atlântica em Vargem Alta

Adenilson Pancini cuida de um viveiro de mudas nativas e distribui as plantas gratuitamente no município, além de palestrar em escolas sobre o meio ambiente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 ago 2022 às 06:27

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 06:27

Há mais de uma década, o empresário do setor de rochas Adenilson Pancini dedica parte do seu tempo a preservar a natureza. Morador de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, ele cultiva mudas de árvores da Mata Atlântica e distribui gratuitamente. Além de promover o plantio, ele ainda dá palestras para alunos de escolas da região com a finalidade de estimular a preservação de florestas.
Palmito-juçara, pau-brasil e araçá são alguns exemplos de espécies nativas cultivadas por Adenilson em um viveiro ao lado da empresa dele, no interior do município. Todas as mudas são doadas. O empresário conta que, ainda jovem, aprendeu com o pai a cuidar da natureza olhando para o futuro. Deixar o bom exemplo às futuras gerações é o objetivo dele.
“Não podemos pensar somente no dinheiro imediato, tudo que vem rápido, costuma sair rápido. Temos que deixar nosso legado para a próxima geração, tudo que fazemos hoje se reflete lá na frente. Não adianta ter dinheiro e não ter o que comprar”, disse Adenilson Pancini em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
Empresário do setor de rochas, Adenilson Pancini, dedica parte do seu tempo em preservar a natureza
Empresário do setor de rochas, Adenilson Pancini, dedica parte do seu tempo em preservar a natureza Crédito: Matheus Martins
O empresário disse que distribui as mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para diversos locais, incluindo escolas de Vargem Alta. Ele explicou que, aos pequenos estudantes, ele também ensina sobre a importância da preservação. “Somente a educação pode mudar um país, uma nação. Educamos hoje para, mais tarde, ter retorno. É demorado, mas vai ter a educação. É na educação, o segredo de tudo hoje”, afirmou Pancini.

ESPECIALISTA DESTACA IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO

A ideia de preservação disseminada pelo empresário Adenilson Pancini é importante, segundo o Doutor em Ecologia de Ecossistemas Marcelo Santos. Para o especialista, proteger as florestas e aumentar a cobertura de mata nativa são fundamentais para o futuro das espécies.
“Existem estudos que mostram que as mudanças climáticas do Espírito Santo trarão um cenário de menos chuva, de mais calor e de eventos climáticos extremos, ou seja, teremos chuvas concentradas e períodos de seca mais prolongados. Esses fatores podem provocar uma mudança importante na vegetação, na paisagem”, explicou.
“O melhor caminho para nos prevenirmos desses efeitos é protegendo as florestas. São elas que fornecem água, as florestas é que fornecem o equilíbrio necessário para proteção das espécies. Então temos a certeza que, protegendo as florestas e aumentado a mata nativa, estaremos melhor preparados para as mudanças climáticas”, conclui Marcelo Santos.

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