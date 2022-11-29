Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Após chuva inundar rua, carro cai em valão de bairro em Cariacica

Acidente aconteceu na manhã desta terça (29), moradores afirmam que valão transborda toda vez que chove na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2022 às 13:15

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 13:15

Após chuva forte, veículo dentro de valão em Cariacica
Após fortes chuvas, carro cai dentro de valão em Cariacica Crédito: Dieiner Coelho
Um carro caiu em um valão no bairro Sotelândia, em Cariacica, por volta de 10h40 desta terça-feira (29). Segundo moradores, todas as vezes que chove o valão transborda e o escoamento demora mais de 24 horas. Ninguém se feriu.
O valão fica na rua José Patrocínio. Moradores contaram que chove constantemente há mais de um dia, mas durante a madrugada a chuva foi mais intensa.
A advogada Dieiner Coelho disse que mora no bairro desde pequena e a região sofre com as chuvas. Depois de uma obra para melhorar a situação de alagamentos, a moradora disse que o bairro Sotelândia ficou ainda mais prejudicado.
"A obra de melhorias só atrapalhou. Pode ter melhorado em Cobilândia, bairro de Vila Velha, que faz divisa. Mas por aqui, não pode chover que o transbordo é certo. Se a pessoas não conhecerem o bairro é um perigo, podem cair facilmente em algum valão encoberto pela mistura de chuva e água de esgoto. Tudo vira uma coisa só", relatou.
Dieiner disse que não viu o momento em que o carro caiu no valão, só ouviu moradores gritando e o veículo já com a frente totalmente encoberta.
Por volta de 11h30, a própria população utilizou outros dos veículos para puxar e retirar o carro do local. A advogada disse que o motorista conseguiu sair a tempo.
Em resposta, a Prefeitura de Cariacica, informou, em nota, que a obra nas proximidades do valão de Sotelândia é de responsabilidade do Governo do Estado. A Secretaria de Serviços informa que o valão recebeu limpeza recentemente, com demolição de estruturas que dificultavam o escoamento da água. A Defesa Civil de Cariacica informa que nas últimas 24 horas foi registrado volume de 73 milímetros de chuva. Em caso de ocorrência os munícipes podem acionar o órgão pelo número 98831-6000.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados