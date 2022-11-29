Após chuva inundar rua, carro cai em valão de bairro em Cariacica

Após fortes chuvas, carro cai dentro de valão em Cariacica Crédito: Dieiner Coelho

Um carro caiu em um valão no bairro Sotelândia, em Cariacica, por volta de 10h40 desta terça-feira (29). Segundo moradores, todas as vezes que chove o valão transborda e o escoamento demora mais de 24 horas. Ninguém se feriu.

O valão fica na rua José Patrocínio. Moradores contaram que chove constantemente há mais de um dia, mas durante a madrugada a chuva foi mais intensa.

A advogada Dieiner Coelho disse que mora no bairro desde pequena e a região sofre com as chuvas. Depois de uma obra para melhorar a situação de alagamentos, a moradora disse que o bairro Sotelândia ficou ainda mais prejudicado.

"A obra de melhorias só atrapalhou. Pode ter melhorado em Cobilândia, bairro de Vila Velha, que faz divisa. Mas por aqui, não pode chover que o transbordo é certo. Se a pessoas não conhecerem o bairro é um perigo, podem cair facilmente em algum valão encoberto pela mistura de chuva e água de esgoto. Tudo vira uma coisa só", relatou.

Dieiner disse que não viu o momento em que o carro caiu no valão, só ouviu moradores gritando e o veículo já com a frente totalmente encoberta.

Por volta de 11h30, a própria população utilizou outros dos veículos para puxar e retirar o carro do local. A advogada disse que o motorista conseguiu sair a tempo.

Em resposta, a Prefeitura de Cariacica, informou, em nota, que a obra nas proximidades do valão de Sotelândia é de responsabilidade do Governo do Estado. A Secretaria de Serviços informa que o valão recebeu limpeza recentemente, com demolição de estruturas que dificultavam o escoamento da água. A Defesa Civil de Cariacica informa que nas últimas 24 horas foi registrado volume de 73 milímetros de chuva. Em caso de ocorrência os munícipes podem acionar o órgão pelo número 98831-6000.