Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instabilidade

Tempo segue fechado e ES terá ressaca no mar e nova zona de convergência

Além da frente fria que atinge o Espírito Santo, uma nova zona de convergência chega ao Estado, acompanhada de ventos intensos

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 06:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 dez 2022 às 06:37
Primavera começa com chuva e vento no ES
Tempo chuvoso e com ventos no Espírito Santo  Crédito: Fernando Madeira
Após a chegada da frente fria no Espírito Santo nesta terça-feira (13), o Estado será impactado pelos efeitos de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS.) O fenômeno será acompanhado por ressaca no mar e vai provocar chuva forte. 
Segundo a Climatempo, a ZCAS vai atuar de quinta-feira (15) até domingo (18). Esse intenso corredor de umidade, associado à presença de uma baixa pressão atmosférica na Costa Sul da Bahia e a uma frente fria em alto-mar, vai canalizar a umidade do Centro-Norte do Brasil e provocar chuva muito volumosa em áreas já atingidas por temporais na virada de novembro para dezembro, como o Espírito Santo.
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo
A estimativa da Climatempo é que a zona de convergência atue um pouco mais para cima da posição normal. Com isso, a chuva volumosa atinge a Bahia, o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais e Norte do centro-oeste brasileiro, com acumulados superiores aos 100 mm de chuva.
Com a chuvarada e nebulosidade intensa, as temperaturas ficam mais amenas no Espírito Santo.

Ventos fortes

A Climatempo destaca ainda o mar agitado na Região Sudeste do Brasil. Em alguns trechos do litoral, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h. No Espírito Santo, uma ressaca atinge a costa nesta quarta-feira (14), podendo provocar ventos de até 80 km/h e ondas de 2,5 a 3 metros.

Veja Também

Cidades do ES são classificadas novamente com risco de chuva intensa

Frente fria se aproxima do ES e aumenta risco de temporais no Sudeste

Grande Vitória é atingida por mais de 1,3 mil raios durante tempestade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados