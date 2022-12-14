Tempo segue fechado e ES terá ressaca no mar e nova zona de convergência

Tempo chuvoso e com ventos no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Após a chegada da frente fria no Espírito Santo nesta terça-feira (13), o Estado será impactado pelos efeitos de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS.) O fenômeno será acompanhado por ressaca no mar e vai provocar chuva forte.

Segundo a Climatempo, a ZCAS vai atuar de quinta-feira (15) até domingo (18). Esse intenso corredor de umidade, associado à presença de uma baixa pressão atmosférica na Costa Sul da Bahia e a uma frente fria em alto-mar, vai canalizar a umidade do Centro-Norte do Brasil e provocar chuva muito volumosa em áreas já atingidas por temporais na virada de novembro para dezembro, como o Espírito Santo.

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

A estimativa da Climatempo é que a zona de convergência atue um pouco mais para cima da posição normal. Com isso, a chuva volumosa atinge a Bahia, o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais e Norte do centro-oeste brasileiro, com acumulados superiores aos 100 mm de chuva.

Com a chuvarada e nebulosidade intensa, as temperaturas ficam mais amenas no Espírito Santo.

Ventos fortes