Fim de semana no ES será marcado por sol entre nuvens e mais chuva

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias foram marcados por frente fria e formação de uma zona de convergência que trouxe chuva mais intensa para o Norte do Espírito Santo. Mas como fica o tempo neste fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a previsão é de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos.

Esta sexta-feira (16) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com possibilidade de chuva no Norte do Espírito Santo. Nas demais localidades, o dia começa nublado, com aumento de nuvens e chuva a partir da tarde.

No sábado (17), o tempo segue nublado e com previsão de chuva, em alguns momentos do dia, no Litoral e Extremo Norte. Nas Regiões Serrana, Sul e Noroeste, o céu fica nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva a partir da tarde.