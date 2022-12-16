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Previsão do tempo

Fim de semana no ES será marcado por sol entre nuvens e mais chuva

Últimos dias no Estado foram marcados por frente fria e zona  de convergência; previsão para este fim de semana é de que a instabilidade continue

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 09:05

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 dez 2022 às 09:05
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias foram marcados por frente fria e formação de uma zona de convergência que trouxe chuva mais intensa para o Norte do Espírito Santo. Mas como fica o tempo neste fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. 
Esta sexta-feira (16) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com possibilidade de chuva no Norte do Espírito Santo. Nas demais localidades, o dia começa nublado, com aumento de nuvens e chuva a partir da tarde.
No sábado (17), o tempo segue nublado e com previsão de chuva, em alguns momentos do dia, no Litoral e Extremo Norte. Nas Regiões Serrana, Sul e Noroeste, o céu fica nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva a partir da tarde. 
Já o domingo (18) seguirá com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, na Grande Vitória, Região Norte, Nordeste e Noroeste capixaba. Nas demais áreas, aumento de nuvens ao longo do dia, e chuva a partir da tarde.

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