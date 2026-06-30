Operação da Polícia Civil mira traficantes em Fundão; veja imagens

Uma operação da Polícia Civil mobiliza cerca de 80 policiais civis na manhã desta terça-feira (30) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em Praia Grande, distrito de Fundão.





Batizada de Operação Libertar, a ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Fundão. Até a publicação desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas e um quilo de crack apreendido.





"A operação era para 'libertar' o bairro Direção do tráfico de drogas faccionado. Os criminosos são integrantes do Comando Vermelho e se autointitulam Tropa da Finlândia. O objetivo hoje era realizar a prisão de 14 indivíduos, conseguimos encontrar nove. Continuaremos em busca de localizar os outros cinco indivíduos", disse o delegado Leandro Sperandio, da Delegacia de Fundão.





As diligências seguem em andamento. A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.