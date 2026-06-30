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Em Praia Grande

Operação da Polícia Civil mira traficantes em Fundão; veja imagens

Publicado em

30 jun 2026 às 07:53

Uma operação da Polícia Civil mobiliza cerca de 80 policiais civis na manhã desta terça-feira (30) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por envolvimento com o tráfico de drogas em Praia Grande, distrito de Fundão.


Batizada de Operação Libertar, a ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Fundão. Até a publicação desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas e um quilo de crack apreendido. 


"A operação era para 'libertar' o bairro Direção do tráfico de drogas faccionado. Os criminosos são integrantes do Comando Vermelho e se autointitulam Tropa da Finlândia. O objetivo hoje era realizar a prisão de 14 indivíduos, conseguimos encontrar nove. Continuaremos em busca de localizar os outros cinco indivíduos", disse o delegado Leandro Sperandio, da Delegacia de Fundão. 


As diligências seguem em andamento. A matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Estradas

BR-262 é totalmente interditada após tombamento de carreta em Ibatiba

Publicado em 30/06/2026 às 04:37

A BR-262 está totalmente interditada na altura do km 150, em Ibatiba, na Região do Caparaó, após o tombamento de um veículo de carga na madrugada desta terça-feira (30).


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para a liberação da pista. Motoristas que seguem pela rodovia devem buscar rotas alternativas e programar a viagem para evitar transtornos.


Até o momento, não foram divulgadas informações sobre feridos ou as causas do acidente.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Colatina

Corpo é encontrado próximo a draga de extração de areia no Rio Doce

Publicado em 29/06/2026 às 18:57
Imagens da ocorrência mostram que corpo foi retirado do Rio Doce junto a uma draga de extração de areia.
Leitor A Gazeta

Um corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, em Colatina,no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (29). O cadáver estava próximo a uma draga utilizada para extração de areia. No fim do mês passado, outro corpo também foi encontrado próximo dos equipamentos.


A identidade da vítima e a causa da morte ainda são apuradas pela perícia da Polícia Científica, na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Noroeste capixaba

Vazamento em hidrante é registrado durante ação dos Bombeiros em Colatina

Publicado em 29/06/2026 às 16:59
Vazamento foi provocado por irregularidade em hidrante no bairro Esplanada, em Colatina.
Vazamento foi provocado por irregularidade em hidrante no bairro Esplanada, em Colatina. Enzo Teixeira

Um vazamento em um hidrante foi registrado no bairro Esplanada, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (28). Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), o problema ocorreu no registro do equipamento, que era usado pelo Corpo de Bombeiros para abastecer uma viatura durante um atendimento.


A empresa informou que a equipe técnica solucionou o problema sem afetar o abastecimento de água da cidade. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, mas não houve retorno até a publicação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Congestionamento

Trânsito intenso na Grande Vitória antes de Brasil x Japão

Publicado em 29/06/2026 às 13:00
Trânsito intenso em Vitória
Waze

Em dia de mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo, o trânsito voltou a ficar intenso na Grande Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29). A Seleção Brasileira enfrenta o Japão às 14h.


O trânsito começou a ficar mais lento por volta das 12h, horário em que o governo do Estado e prefeituras liberaram os servidores mais cedo por causa da partida.

.

As principais vias de Vitória apresentam lentidão, inclusive os acessos à Terceira Ponte para quem segue no sentido Vila Velha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Linhares

Van capota e deixa oito feridos na BR 101 em Linhares

Publicado em 29/06/2026 às 09:46
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29).
Van ficou capotada às margens da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares Crédito: Divulgação | PRF

Oito pessoas ficaram feridas após uma van capotar no km 138 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h15, desta segunda-feira (29), na altura do bairro Canivete. 


Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o motorista teria perdido o controle após problemas na barra de direção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do veículo não sofreu ferimentos e ficou no local aguardando a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a realizar o desencarceramento de duas vítimas. 


De acordo com a Ecovias Capixaba, empresa responsável por administrar o trecho, oito pessoas foram encaminhadas ao hospital. O trânsito no local foi afetado e chegou a fluir em sistema "Pare e Siga", mas foi totalmente liberado em às 8h16.

Atualização

30/06/2026

A versão inicial do texto informava que o acidente deixou sete pessoas feridas, conforme informações da Ecovias Capixaba. No entanto, após a publicação, a concessionária modificou o número para oito. Título e texto foram atualizados.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foragido

Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Piúma

Publicado em 29/06/2026 às 08:59

Um foragido da Justiça, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar no último domingo (28) no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo os militares, o homem de 28 anos possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. 


A prisão aconteceu durante um patrulhamento. O homem foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os detalhes do crime cometido não foram informados.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Segurança

Vila Velha vai instalar base igual a que a Guarda de Vitória tem na Enseada do Suá

Publicado em 29/06/2026 às 07:18
Vila Velha terá base igual a que a Guarda de Vitória recebeu na Enseada do Suá
Vila Velha terá base igual a que a Guarda de Vitória recebeu na Enseada do Suá Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Vila Velha vai instalar uma base elevada semelhante a que a Guarda de Vitória tem atualmente na Enseada do Suá, em frente ao Centrocor. Segundo a prefeitura, a cerimônia de apresentação do projeto Pro-Seg será nesta terça-feira (30) no Centro de Operações de Vila Velha (COVV), na Rodovia Darly Santos.


Ao todo, o município vai implantar 4 módulos, que serão instalados em pontos estratégicos do município. Os locais ainda vão ser definidos. Ainda de acordo com a prefeitura, o projeto também contempla a aquisição de seis drones e 10 viaturas semiblindadas para a Guarda.


Na cerimônia também será apresentado o projeto de ampliação do Centro de Operações de Vila Velha (COVV), que funciona como a base operacional da Guarda Municipal. 

Projeção de como deve ficar a nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá, em Vitória
Base da Guarda Municipal de Vitória na Enseada do Suá Prefeitura de Vitória
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Tráfico de drogas

Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus

Publicado em 28/06/2026 às 19:57
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus Divulgação- Polícia Militar

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado (27), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Na ação, foram apreendidos R$ 33.152 em dinheiro, uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência teve início após denúncias de que um homem conhecido pelo apelido de "Chupetinha" estaria utilizando uma residência como ponto de tráfico de drogas.


De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao imóvel, os policiais sentiram forte odor de maconha e, pela porta entreaberta, visualizaram um homem apoiado em muletas portando uma arma de fogo. Diante do flagrante, entrarem na residência e encontraram, ao lado do jovem, uma caixa de sapatos onde estava uma pistola calibre 9 mm municiada com 12 cartuchos. 


Durante a abordagem, o suspeito teria afirmado, espontaneamente: "Perdi, perdi, a casa caiu". Segundo a PM, o rapaz também confessou que a arma era de sua propriedade e que comercializava os entorpecentes na residência devido à mobilidade reduzida após sofrer um acidente de motocicleta. Em seguida, indicou onde estavam escondidos os demais materiais.


Na casa foram apreendidos um tablete, uma porção e 113 buchas de maconha, totalizando mais de um quilo da droga, além de 107 pinos de cocaína, quatro carregadores de pistola calibre 9 mm, uma balança de precisão, materiais para embalo, três celulares e R$ 33.152 em notas fracionadas.


Ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Que dó!

Filhote de baleia-jubarte de 9 metros é encontrado morto em praia da Serra

Publicado em 28/06/2026 às 18:40
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra
Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra Ipram/divulgação

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto em uma praia de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (28). Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), o animal era um macho de cerca de nove metros de comprimento e estava em avançado estado de decomposição.


O Instituto Orca esteve no local para realizar o exame necroscópico. O Ipram informou que a causa da morte não foi identificada até o momento. 

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Redação de A Gazeta
Conceição do Castelo

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR 262

Publicado em 28/06/2026 às 18:19
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo
Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos na BR-262, em Conceição do Castelo Reprodução - Redes Sociais

Atualização: Uma das vítimas do acidente, um bebê de 11 meses, não resistiu aos ferimentos e morreu. Clique aqui para saber mais.

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (28), na BR 262, na altura do km 117, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. A ambulância seguia o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, transportando uma paciente. De acordo com as informações iniciais, não houve registro de mortes.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu, enquanto a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões. No outro veículo, viajavam dois adultos e uma criança, que também ficaram feridos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, todos os ocupantes da ambulância estão bem. A paciente seria submetida a uma avaliação médica. 


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às cinco vítimas, que foram encaminhadas para o hospital de Venda Nova do Imigrante. As causas do acidente ainda não foram informadas.

Correção

30/06/2026

A Prefeitura de Brejetuba esclareceu que a ambulância leva uma paciente para atendimento em Venda Nova do Imigrante, não em Vitória, como havia informado anteriormente. O texto foi corrigido e atualizado. 

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
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