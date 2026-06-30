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Causa da morte de atriz de 'O Chamado' e 'Lilo & Stitch' foi Aids, aponta laudo

A atriz faleceu em Los Angeles este mês aos 35 anos; seu pai disse que ela estava morando na rua.

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 07:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 jun 2026 às 07:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
A causa da morte de Daveigh Chase — a atriz do filme de terror O Chamado e a voz de Lilo na animação da Disney Lilo & Stitch — foi Aids, segundo um laudo oficial.
O médico legista do Condado de Los Angeles, que divulgou o laudo na segunda-feira (29/06), disse que a atriz fez "uso crônico de múltiplas substâncias", classificando a morte como "natural".
Chase, cujos outros trabalhos incluem a voz de Chihiro na versão em inglês da animação japonesa A Viagem de Chihiro e um papel na série Amor Imenso, morreu em um hospital em 16 de junho, aos 35 anos.
Seu pai, John David Schwallier, disse ao jornal New York Times que ela estava em situação de rua em Los Angeles com o namorado antes de sua morte.
Imagem BBC Brasil
Daveigh Chase, a voz de Lilo, na estreia do filme em 2002 Crédito: Getty Images
O agente de Chase, John Ryan Jr, disse à BBC na semana passada que ela havia morrido de sepse em um hospital de Los Angeles, após sofrer de meningite.
A ex-estrela mirim, que também era conhecida como Daveigh Schwallier, começou a atuar aos quatro anos, conseguindo seu primeiro trabalho em Hollywood aos sete, mas deixou a atuação em tempo integral em 2015, segundo seu agente.
Seu primeiro papel na TV em Hollywood, aos sete anos, foi uma pequena participação no sitcom Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, estrelada por Melissa Joan Hart.
Chase ganhou destaque em Hollywood em 2001, quando apareceu como Samantha Darko em Donnie Darko, papel que reprisou em 2009 em S. Darko - Um Conto de Donnie Darko.
Em 2002, quando tinha 11 anos, Chase fez o papel de Samara Morgan, o fantasma de cabelos longos que sai rastejando da televisão no filme de terror O Chamado, um remake americano do clássico japonês sobre uma fita de vídeo que faz as pessoas morrerem após assisti-la.
Ela ganhou um MTV Movie Award de "melhor vilã" em 2003 por sua atuação como a assustadora personagem.
Também em 2002, ela deu voz a Lilo, a garota havaiana fã de Elvis na animação Lilo & Stitch.
O papel lhe rendeu um prêmio Annie Award de melhor atuação de voz em uma produção de longa-metragem animado e ela continuou a dar voz à personagem em outras produções.
Segundo o Hollywood Reporter, Chase teve vários problemas legais mais tarde na vida, incluindo acusações de posse de drogas e direção imprudente em carro roubado.

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