Vila Velha retoma vacinação contra a gripe na sexta-feira

A campanha de vacinação da Prefeitura de Vila Velha contra a gripe será retomada nesta sexta-feira (27). A campanha começa às 8h e vai até esgotar cada cota de doses em dez pontos espalhados em todas as cinco regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha e estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa.
Nos três primeiros dias da campanha de vacinação Vila Velha Contra a Gripe Influenza foram imunizados 32 mil idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. Isso representa 58% do público alvo da primeira fase da ação, que vai até o dia 15 de abril.
A Prefeitura havia anunciado na noite da última terça-feira (24) que a campanha seria suspendida pelo fato de que as doses estariam esgotadas. A suspensão era temporária e, em comunicado, a prefeitura havia afirmado que era uma medida necessária pela grande procura pela vacinação.
PONTOS DE VACINAÇÃO:
- CEMAS - Centro
- Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.
- Parque da Prainha (sistema Drive Thru)
- Estacionamento do shopping Boulevard (sistema Drive Thru)
- Estacionamento do shopping Praia da Costa (sistema Drive Thru)
- Vila Nova - Quadra do Centro Comunitário.
- Ibes UMEI Rosa Helena Frota Tristão.
- Santa Rita UMEF Leonel Moura Brizola..
- São Torquato Ginásio Oswaldo Ruy
- Terra Vermelha Escola CAIC