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Influenza

Vila Velha retoma vacinação contra a gripe na sexta-feira

Após anunciar a suspensão temporária da campanha na última terça-feira (24), a Prefeitura afirmou que novas doses foram adquiridas e vacinação é retomada nesta sexta-feira, 27 de março

Publicado em 26 de Março de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 17:41
Vacinação contra Hepatite A
Campanha de vacinação da Prefeitura de Vila Velha contra a gripe será retomada nesta sexta-feira (27) Crédito: Divulgação/PMCI
A campanha de vacinação da Prefeitura de Vila Velha contra a gripe será retomada nesta sexta-feira (27). A campanha começa às 8h e vai até esgotar cada cota de doses em dez pontos espalhados em todas as cinco regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha e estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa.
Nos três primeiros dias da campanha de vacinação Vila Velha Contra a Gripe Influenza foram imunizados 32 mil idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. Isso representa 58% do público alvo da primeira fase da ação, que vai até o dia 15 de abril.
A Prefeitura havia anunciado na noite da última terça-feira (24) que a campanha seria suspendida pelo fato de que as doses estariam esgotadas. A suspensão era temporária e, em comunicado, a prefeitura havia afirmado que era uma medida necessária pela grande procura pela vacinação.

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PONTOS DE VACINAÇÃO:
  • CEMAS - Centro
  • Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.
  • Parque da Prainha (sistema Drive Thru)
  • Estacionamento do shopping Boulevard  (sistema Drive Thru)
  • Estacionamento do shopping Praia da Costa (sistema Drive Thru)
  • Vila Nova - Quadra do Centro Comunitário.
  • Ibes UMEI Rosa Helena Frota Tristão.
  • Santa Rita UMEF Leonel Moura Brizola.. 
  • São Torquato  Ginásio Oswaldo Ruy  
  • Terra Vermelha  Escola CAIC

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