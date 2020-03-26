Vila Velha retoma vacinação contra a gripe na sexta-feira

A campanha de vacinação da Prefeitura de Vila Velha contra a gripe será retomada nesta sexta-feira (27). A campanha começa às 8h e vai até esgotar cada cota de doses em dez pontos espalhados em todas as cinco regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha e estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa.