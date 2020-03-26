Serra e Cariacica retomam vacinação contra gripe na sexta-feira

A vacinação nos idosos recomeça nesta sexta-feira (27) na Serra e também em Cariacica. Crédito: Divulgação/PMVV

Após esgotarem os primeiros lotes, a vacinação contra gripe na Serra será retomada nesta sexta-feira, 27 de março, para idosos e profissionais da saúde, que formam o primeiro grupo prioritário.

A ação será reiniciada em todos os 41 pontos disponibilizados na cidade. Até o dia 16 de abril, a vacinação é destinada aos idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores da saúde. Para receber a vacina, é necessário levar documento, os comprovantes específicos de cada público do grupo prioritário, cartão de vacinação e Cartão SUS, caso tenha.

Na Serra também há pontos extras de vacinação com no Parque da Cidade, onde os munícepes receberão no sistema de drive thru, onde os idosos serão vacinados, indivudualmente, dentro dos carros.

ETAPAS

Nesta primeira etapa, serão vacinados somente os idosos (acima de 60 anos) e os trabalhadores da saúde. Do dia 16 de abril em diante, passam a ser vacinados também os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Já no dia 09 de maio começa a vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade. O Dia D de Mobilização Nacional está previsto para o dia 09 maio, e o encerramento da campanha acontece no dia 22 de maio.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Unidades Regionais de Saúde: Jacaraípe, Feu Rosa, Boa Vista e Serra Dourada. Das 8h30 às 16h.

Unidades Básicas de Saúde: André Carloni, Bairro de Fátima, Barcelona, Barro Branco, Campinho da Serra, Carapebus, Carapina Grande, Central Carapina, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Eldorado, Jardim Carapina, Laranjeiras Velha, Manguinhos, Manoel Plaza, Nova Almeida, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Cidade Continental - Setor Oceania, Pitanga, Planalto Serrano A, Planalto Serrano B, Porto Canoa, São Diogo, Taquara I, Taquara II, Vila Nova de Colares e Unidade Itinerante (zona rural).

PONTOS EXTRAS

Parque Residencial Laranjeiras

Parque da Cidade, das 8h30 às 15h. Com Drive Thru e atendimento também de pessoas que chegarem caminhando.

Centro Comunitário de Laranjeiras, das 8 às 12h e das 13 às 16h



Jacaraípe (Comitê de Saúde do Idoso, das 12 à 16 horas)



Jardim Tropical (Igreja Batista, das 8 às 11h e das 13 às 15h30)



José de Anchieta (Centro de Vivência, das 8 às 12h)



Novo Horizonte (EMEF Aureníria Correa Pimentel, das 8 às 16h)



São Marcos (EMEF Herbert de Souza, das 8 às 15h30)



Serra-Sede (Centro Comunitário de Serra-Sede, das 8 às 16h)



Vista da Serra (Associação de Moradores, das 13 às 17h)



CARIACICA

Assim como na Serra, Cariacica também havia suspendido o serviço por esgotar todas as 18.400 mil doses recebidas. Na cidade, a vacinação será retomada nesta sexta-feira (27) nos onze locais especificados pela Prefeitura, das 8h às 15h. A exceção é no Shopping Moxuara, onde o período vai das 9h às 16 no sistema de drive thru. Não é necessário agendamento.

A vacinação no sistema de drive thru também ocorre em Cariacica e Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

LOCAIS DE VACINAÇÃO

EMEF Terfina Rocha Ferreira (Itacibá)

EMEF Euvira Benedita Cardoso da Silva (Novo Brasil)

EMEF Noemia Costa Lima (Vista Mar)

PA de Flexal II

Escola João Pedro (Porto de Santana)

Escola Valdice Alves (Cariacica Sede)

Apae em Morada de Santa Fé

Escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha 1)

Escola EMEF São Jorge (Rio Marinho)

Escola EMEF Stélida Dias (Campo Grande)

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