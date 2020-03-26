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Vacinas de rotina

Vacinação de recém-nascidos sofre alterações na Grande Vitória

As alterações acontecem durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:00
Bebê recém-nascido
Bebê recém-nascido Crédito: shutterstock
A rotina de vacinação de recém-nascidos está sendo alterada e até cancelada em alguns postos de saúde da Grande Vitória, após orientação do Ministério da Saúde. As alterações acontecem durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, como forma de prevenção contra o coronavírus.  Enquanto Vitória e Cariacica seguem com as vacinações de crianças - separado-as de idosos, Vila Velha e Cariacica adiaram o serviço para recém-nascidos até o dia 15 de abril

VITÓRIA TRANSFERE VACINAS PARA MATERNIDADES

A prefeitura de Vitória informou que por orientação  do Ministério da Saúde, todas as salas de vacina serão concentradas para a vacinação contra a influenza até o dia 15 de abril. Por isso, o município transferiu as vacinas essenciais aos recém-nascidos - BCG e Hepatite B, para as maternidades.
"Descentralizamos as vacinas de recém-nascidos para as maternidades. Já as demais vacinas de rotina, retornarão quando tivermos mais de 60% do público alvo vacinado contra a influenza", afirmou a secretária de saúde, Cátia Lisboa.

VILA VELHA CANCELA ROTINA DE VACINAÇÃO

Procurada, a prefeitura de Vila Velha informou que  "o Ministério da Saúde adiou a rotina de vacinação nos postos de saúde durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, devido à emergência em saúde pública pelo coronavírus vivenciada pelo país".
De acordo com o município, por enquanto os pais são avisados do cancelamento através do site da prefeitura e que "por isso, é importante acessar frequentemente o o portal da PMVV". 

CARIACICA ADIA VACINAS PARA CRIANÇAS

O município afirmou que com o intuito de evitar aglomerações, o Ministério da Saúde orientou que a vacinação de rotina, principalmente de crianças, seja adiada entre o período que compreende a primeira fase da campanha de vacinação contra a influenza, de 23/03 à 15/04, em todos os serviços do Sistema Único de Saúde. 
"A orientação é que a população aguarde a conclusão desta fase para que possa voltar às Unidades de Saúde para se vacinar. Os pais e responsáveis devem aguardar para comparecer aos postos de saúde a partir do dia 16 de abril, quando se encerra a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a fim de reduzir o contato, principalmente deste público com os idosos", disse, por nota.
Para os demais públicos que compõem o calendário nacional de vacinação, a recomendação é que também atualizem sua caderneta de vacinação apenas a partir do dia 16 de abril.

VACINAÇÃO CONTINUA NA SERRA

A prefeitura da Serra afirmou que segue as orientações do Estado e do Ministério da Saúde e possui dois postos de atendimento nas unidades de saúde: uma para as vacinas da campanha contra a influenza e outra para as vacinas de rotina, visando não aproximar crianças e idosos. "As vacinas em recém-nascidos continuam".

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