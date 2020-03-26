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Influenza

Vitória pede para moradores aguardarem a chegada de novo lote da vacina

Com mais de 10 mil idosos já vacinados, a Prefeitura de Vitória espera receber um novo lote da vacina contra gripe até o fim desta semana para prosseguir com os agendamentos

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:50
25/03/20 - Linhares - Doses acabam e vacinação contra gripe é interrompida em Linhares
Em Vitória os idosos recebem a dose da vacina dentro do carro em sistema de drive thru  Crédito: Divulgação
Após imunizar mais de 10 mil pessoas nos primeiros dias de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Vitória orienta os moradores da cidade a não agendarem a data para a vacina até que os novos lotes com as doses contra o vírus influenza. A expectativa da administração é que a remessa chegue até o fim desta semana.

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As 18 mil doses do 1º lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde já foram agendadas. Nesta quarta-feira (25), mais 7 mil foram acrescentadas no sistema, totalizando 25 mil doses. Na maioria dos bairros da capital, essas vacinas já foram agendadas, informou, em nota, a Secretaria de Saúde.
Neste ano, a campanha trouxe como novidade a imunização fora das unidades básicas de saúde. As vacinas estão sendo aplicadas em 28 postos montados nas escolas da rede municipal de ensino. Além disso, os idosos que se dirigem até esses postos de vacinação podem receber a imunização dentro do carro, sem precisar sair. Todas essas medidas têm como objetivo evitar filas e a aglomeração de pessoas durante a campanha da vacinação.
A Semus orienta que as pessoas respeitem os horários agendados e retornem para suas casas logo após a imunização, garantindo, assim, a menor circulação possível. Outra orientação é para quem está com qualquer sintoma de gripe ou problemas respiratórios evitar a imunização agora.

VACINAÇÃO ESCALONADA

A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. A estimativa é imunizar cerca de 124.700 pessoas durante a campanha, que tem previsão de terminar em 22 de maio.

3ª - a partir de 09/05

Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.
O sistema vai manter as doses para os idosos, mas também abrirá para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos e outras condições clínicas especiais.
Além dos primeiros grupos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos também poderão agendar sua vacinação.
Para realizar garantir a dose da vacina, o morador precisa acessar o agendamento online da Prefeitura (clique aqui).

LOCAIS DE VACINAÇÃO

  • US Andorinhas  EMEF Izaura Marques da Silva
  • US Alagoano  CMEI Sinclair Phillips
  • US Centro  CMEI Ernestina Pessoa
  • US São Pedro V  CMEI Zilmar Alves Mello
  • US da Penha  EMEF Zilda Andrade
  • US do Quadro  CMEI Odila Simões
  • US Praia do Suá  EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
  • US Forte São João  CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
  • US Grande Vitória  CMEI Eldina Maria Soares Braga
  • US Consolação  CMEI Carlos Alberto M. de Souza
  • US Ilha de Santa Maria  EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
  • US Ilha do Príncipe  EMEF Moacyr Avidos
  • US Itararé  EMEF Ceciliano Abel de Almeida
  • US Jabour  EMEF Adão Benezath
  • US Jardim Camburi  EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
  • US Jardim da Penha  EMEF Alvaro de Castro Mattos
  • US Jesus de Nazareth  EMEF Edna de Mattos S Gaudio
  • US Maria Ortiz  CMEI Rinaldo Ridolfi
  • US Maruípe  EMEF Suzete Cuendet
  • US República  CMEI Marlene Orlande Simonetti
  • US Resistência  CMEI Anisio Spindula Teixeira
  • US Santa Luiza  CMEI Zélia Viana de Aguiar
  • US Santa Martha  EMEF Marieta Escobar
  • US Santo Antônio  CMEI Darcy Vargas
  • US Santo André  EMEF Tancredo de Almeida Neves
  • US Ilha das Caieiras  EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
  • US São Cristovão  EMEF Professora Eunice P Silveira
  • US Fonte Grande  vacinação acontece na própria unidade

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