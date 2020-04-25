Estudo prevê que podem faltar leitos de UTI no ES a partir de maio

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

O estudo vem sendo aplicado a cenários otimistas, moderados e pessimistas, que variam no percentual da população com casos confirmados de Covid-19. Quanto mais pessimista o cenário previsto, mais cedo ocorreria o esgotamento dos leitos do Sistema de Saúde.

Além disso, a pesquisa usa como base o número de leitos divulgados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde, até o mês de fevereiro. Nesse cadastro, o Estado estaria com 5.338 leitos, sendo 3.568 leitos do SUS e 1.770 leitos particulares. Destes, 716 são leitos de UTI, sendo que estariam 177 destinados a Covid-19.

No cenário mais otimista no Espírito Santo foi estimada a infecção de 0,1% (4.018) da população. Nele, não faltariam leitos, o número máximo de casos da Covid-19 iria ocorrer no dia 27 de abril e poderia chegar a 131 casos nesse dia.

No cenário moderado, em que 1% (40.186) da população fosse infectada pelo novo coronavírus, os leitos de UTI começariam a faltar no dia 7 de maio e isso se estenderia por 55 dias. Haveria um deficit máximo de 653 leitos de UTI, mas não faltariam leitos gerais. Nesse cenário, o Estado atingiria no dia 19 de maio o número máximo de casos, podendo chegar no dia a 1.308 pessoas.

No cenário mais pessimista em que 12% (482.238) da população seria infectada pelo novo coronavírus, os leitos de UTI começariam a faltar no dia 6 de maio e isso se estenderia por 97 dias. Já os leitos gerais começariam a faltar no dia 14 de maio e o Estado ficaria por 67 dias com esse deficit. Nesse cenário, o Estado atingiria no dia 7 de junho o número máximo de casos, podendo chegar no dia a 15.704 pessoas.

COMO FOI FEITO

A simulação de cenário é feita com base em diversas premissas. Entre elas, no número de casos confirmados, quantidade de idosos, quantidade de dias que se leva para dobrar o número de casas dependendo do cenário, a porcentagem do crescimento médio diário, a porcentagem de infectados testados e confirmados, porcentagem de pacientes em leitos de UTI que irão a óbito.

O modelo permite aos gestores estaduais e do Distrito Federal a projeção diária atualizada da estimativa de ruptura do sistema ? em termos de ocupação de leitos ?, bem como a necessidade de construção de novas unidades. Isso porque ele dá a possibilidade de atualização da planilha, as projeções foram feitas com informações divulgadas até o dia 22 de abril.

O QUE DIZ A SESA

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) esclarece que, desde o início dos casos de Covid-19 no Brasil, começou a preparar a rede de saúde do Espírito Santo para enfrentamento da doença, seguindo orientações do Ministério da Saúde. A expansão de leitos é uma das principais medidas, para isso, perfis de hospitais estaduais foram redefinidos e adequações físicas têm permitido a abertura de novos leitos de UTI e enfermaria na rede de hospitais de referência.

Até o início de maio, 440 leitos de UTI e mais 380 de enfermaria, exclusivamente para pacientes acometidos pela Covid-19 serão abertos. Até junho, a rede poderá contar com mil leitos, contando com hospitais filantrópicos e compra em hospitais privados; podendo chegar a 1.500 até julho. A instalação de hospital de campanha também faz parte do projeto de expansão de leitos, como alternativa para desafogar as UTIs das unidades hospitalares.