Grávida é surpreendida com chá de fraldas 'drive-thru' em Vitória

O chá de fraldas é um evento muito comum durante a gestação, mas o isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus fez com que muitos pais tirassem a programação da agenda. O que a mãe de primeira viagem Juliana Balarini, 40, não esperava é que ocorreria O Chá Drive Baby Júlia um chá de fraldas por "drive-thru", em frente ao prédio onde mora em Jardim Camburi, Vitória, na tarde de sábado (2).
Juliana explicou que a surpresa foi organizada por quatro amigas, que contaram com a ajuda de seu marido, Renato Boscaglia Regatieri, 41, para que ela pudesse sair do apartamento sem desconfiar de nada. A desculpa usada por ele é que iriam tirar fotos e fazer uma oração no Convento da Penha, em Vila Velha.
Fiquei muito emocionada. Não imaginava que isso iria acontecer, minhas amigas que programaram e chamaram outros amigos e familiares. Pensei que nem teria mais chá de fraldas porque tive que cancelar o que faria no mês de março por causa da pandemia, relatou.
Os amigos que estavam nos 25 carros deixaram os pacotes de fraldas em cima de uma mesa em frente ao prédio. Eles passaram de carro com balões e cartazes presos nos veículos, carregando o nome da primeira filha do casal, Júlia, prevista para nascer no dia 13 de junho. Algumas das frases eram: Júlia, já te amamos e Bem-Vinda Júlia.
Minha gravidez foi praticamente um milagre, porque deixamos para ter filho tarde. Pensávamos que, por eu já ter 40, nem teríamos mais. Acredito que isso tenha sido mais um motivo para o grande esforço que fizeram, estou muito agradecida por tudo, revelou.