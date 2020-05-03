Grávida é surpreendida com chá de fraldas 'drive-thru' em Vitória

Juliana e Renato esperam a primeira filha Crédito: Marcelo Balarini

O chá de fraldas é um evento muito comum durante a gestação, mas o isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus fez com que muitos pais tirassem a programação da agenda. O que a mãe de primeira viagem Juliana Balarini, 40, não esperava é que ocorreria O Chá Drive Baby Júlia  um chá de fraldas por "drive-thru", em frente ao prédio onde mora em Jardim Camburi, Vitória, na tarde de sábado (2).

Juliana explicou que a surpresa foi organizada por quatro amigas, que contaram com a ajuda de seu marido, Renato Boscaglia Regatieri, 41, para que ela pudesse sair do apartamento sem desconfiar de nada. A desculpa usada por ele é que iriam tirar fotos e fazer uma oração no Convento da Penha, em Vila Velha.

Fiquei muito emocionada. Não imaginava que isso iria acontecer, minhas amigas que programaram e chamaram outros amigos e familiares. Pensei que nem teria mais chá de fraldas porque tive que cancelar o que faria no mês de março por causa da pandemia, relatou.

Juliana espera a primeira filha Crédito: Marcelo Balarini

Os amigos que estavam nos 25 carros deixaram os pacotes de fraldas em cima de uma mesa em frente ao prédio. Eles passaram de carro com balões e cartazes presos nos veículos, carregando o nome da primeira filha do casal, Júlia, prevista para nascer no dia 13 de junho. Algumas das frases eram: Júlia, já te amamos e Bem-Vinda Júlia.