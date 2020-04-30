Grávida se emociona ao ganhar 'charreata' no Sul do ES

Familiares e amigos de uma grávida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resolveram fazer um chá de fraldas surpresa de dentro dos carros, já que o evento não pode acontecer como previa a gestante por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Os participantes enfeitaram os veículos com cartazes e bexigas e seguiram em carreata, que já está conhecida como charreata, levando fraldas e lenços umedecidos até a frente da casa da Manuely Perim, que está esperando o Daniel.
A mamãe do Daniel não conteve a emoção quando viu os carros chegando à rua e contou que realmente foi uma surpresa. Eu fiquei muito emocionada. Eu não esperava. Tanto que não desconfiei de nada. Foi uma emoção muito grande", contou.
Manuelly disse ainda que se não fosse a pandemia, teria feito o chá de bebê com a presença de vários convidados. Tantos planos, mas Deus mostra que é do jeito dele. Eu queria ter feito um chá para convidar meus familiares e meus amigos, mas Deus fala que tem que ser do jeito dele", acredita.
Na frente da casa de Manuely também foi montado um painel para registrar o momento que, mesmo sem poder reunir todo mundo, não poderia passar em branco.