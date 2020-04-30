Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

Os participantes enfeitaram os veículos com cartazes e bexigas e seguiram em carreata, que já está conhecida como charreata, levando fraldas e lenços umedecidos até a frente da casa da Manuely Perim, que está esperando o Daniel.

Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

A mamãe do Daniel não conteve a emoção quando viu os carros chegando à rua e contou que realmente foi uma surpresa. Eu fiquei muito emocionada. Eu não esperava. Tanto que não desconfiei de nada. Foi uma emoção muito grande", contou.

Manuelly disse ainda que se não fosse a pandemia, teria feito o chá de bebê com a presença de vários convidados. Tantos planos, mas Deus mostra que é do jeito dele. Eu queria ter feito um chá para convidar meus familiares e meus amigos, mas Deus fala que tem que ser do jeito dele", acredita.

Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

Na frente da casa de Manuely também foi montado um painel para registrar o momento que, mesmo sem poder reunir todo mundo, não poderia passar em branco.