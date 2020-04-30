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Chá do Daniel

Grávida se emociona ao ganhar 'charreata' no Sul do ES

De dentro do carro, amigos e familiares fizeram chá de bebê surpresa para grávida em Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 12:35

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 12:35

Grávida se emociona ao ganhar
Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul
Familiares e amigos de uma grávida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resolveram fazer um chá de fraldas surpresa de dentro dos carros, já que o evento não pode acontecer como previa a gestante por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Os participantes enfeitaram os veículos com cartazes e bexigas e seguiram em carreata, que já está conhecida como charreata, levando fraldas e lenços umedecidos até a frente da casa da Manuely Perim, que está esperando o Daniel.
Grávida se emociona ao ganhar
Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul
A mamãe do Daniel não conteve a emoção quando viu os carros chegando à rua e contou que realmente foi uma surpresa. Eu fiquei muito emocionada. Eu não esperava. Tanto que não desconfiei de nada. Foi uma emoção muito grande", contou. 
Manuelly disse ainda que se não fosse a pandemia, teria feito o chá de bebê com a presença de vários convidados. Tantos planos, mas Deus mostra que é do jeito dele. Eu queria ter feito um chá para convidar meus familiares e meus amigos, mas Deus fala que tem que ser do jeito dele", acredita. 
Grávida se emociona ao ganhar
Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul
Na frente da casa de Manuely também foi montado um painel para registrar o momento que, mesmo sem poder reunir todo mundo, não poderia passar em branco.
Grávida se emociona ao ganhar
Grávida se emociona ao ganhar "charreata" no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

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